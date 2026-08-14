Vialidad Nacional habilitó el puente sobre el río Carcarañá
Tras los trabajos por los daños ocasionados por la crecida del río, se completó la reparación de la estructura, los accesorios y la calzada. La circulación quedó habilitada para todo tipo de vehículos, con tareas de demarcación aún pendientes.
14/08/2026 | 10:20Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Puente de la Ruta Nacional 1V09 sobre el río Carcarañá.
Vialidad Nacional habilitó este viernes la circulación sin restricciones por el puente de la Ruta Nacional 1V09 sobre el río Carcarañá. La reapertura se produjo luego de los trabajos realizados tras los daños provocados por la última crecida del río.
Las tareas incluyeron la limpieza de las pilas del puente, el dragado del cauce y el retiro de un acoplado siniestrado. Además, se reconstruyeron los terraplenes de aproximación en ambos extremos, con suelo compactado y bolseado, y se reinstalaron las barandas metálicas.
También se fresó y repavimentó la calzada del puente y sus accesos, se colocó nueva cartelería y se repararon las barandas de hormigón. Vialidad informó que todavía resta pintar las líneas de borde y colocar tachas reflectivas, pero la circulación ya quedó habilitada para todo tipo de vehículos.
Lectura rápida
¿Qué se habilitó? La circulación sin restricciones por el puente de la Ruta Nacional 1V09 sobre el río Carcarañá.
¿Quién realizó la habilitación? La habilitación fue realizada por Vialidad Nacional.
¿Cuándo se habilitó la circulación? La circulación fue habilitada este viernes.
¿Dónde se encuentra el puente? El puente está ubicado sobre el río Carcarañá en la Ruta Nacional 1V09.
¿Cómo se llevaron a cabo los trabajos? Se realizaron tareas de limpieza, dragado, reconstrucción de terraplenes, fresado, repavimentación y colocación de nueva cartelería.