Presentaron el Festival ReDi en Rosario: "El año pasado fueron más de 40.000 personas a la Rural"

Este domingo, el Parque Urquiza será escenario de una nueva edición del Festival ReDi para las Infancias, con juegos, espectáculos, experiencias interactivas y propuestas para niñas, niños y sus familias. La jornada se realizará desde el mediodía hasta las 18 y contará con la presencia de Cadena 3, que tendrá un móvil de exteriores y programación especial.

El cambio de sede busca ampliar la capacidad del evento luego de la convocatoria del año pasado. "Fueron más de 40.000 personas a la Rural, así que nos vinimos para este lado para poder brindar mucho mejor servicio", explicó Diego Dib, referente de ReDi. El festival estará destinado a chicos de 1 a 16 años y sus familias.

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La propuesta incluirá actividades lúdicas para grandes y chicos, food trucks, talleres, experiencias vinculadas a la ciencia, la tecnología y la sustentabilidad, además de distintas propuestas deportivas y espacios para las primeras infancias. "La gente se va a encontrar como siempre, con food truck para comer, con actividades lúdicas, tanto para grandes como para chicos", señaló Dib. En el escenario principal se presentarán Pau Pau, Sofi Gazzaniga, Marcela Morelo y Los Lirios.

El ingreso al festival será gratuito, pero las personas mayores de 12 años deberán obtener previamente un QR a través de la página de ReDi o del sitio de la Municipalidad de Rosario. Los menores de 12 años no necesitan código. Además, el evento volverá a contar con el tradicional sorteo de bicicletas y distintas acciones organizadas junto a empresas y marcas que acompañan la iniciativa.

Informe de Fernando Carrafiello.