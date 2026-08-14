La creación de científicos argentinos que promete cambiar la forma en la que compramos carne
Investigadores del INTA desarrollaron una alternativa ecológica al plástico de un solo uso en empaques vacunos. Mantiene la calidad y el color del corte comercial sin dejar residuos.
14/08/2026 | 11:48Redacción Cadena 3
FOTO: Carne envasada.
Científicos e investigadores argentinos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (Intema) lograron un avance histórico para la sostenibilidad alimentaria: crearon un film biodegradable y compostable para el envasado de carne vacuna que promete reemplazar de manera definitiva al plástico de un solo uso.
El estudio, liderado por especialistas de Balcarce (Buenos Aires) y Anguil (La Pampa), evaluó el desempeño técnico de este nuevo envoltorio biobasado frente al PVC convencional.
Tras someter cortes de carne a siete días de exhibición aeróbica refrigerada con luz —condición idéntica a la de la góndola comercial—, se comprobó que el material ecológico mantiene la inocuidad, la frescura y la humedad del producto con la misma eficiencia que el envase tradicional.
"Estos nuevos materiales están formulados a partir de polímeros biodegradables que pueden degradarse bajo condiciones de compostaje, transformándose en biomasa, dióxido de carbono y agua sin dejar residuos tóxicos", explicó Laura Testa, investigadora del proyecto.
Además del desarrollo del empaque, el equipo científico investigó la incorporación de granos de destilería secos (GDS) —un subproducto del bioetanol de maíz) en la alimentación ganadera. Los resultados demostraron una mejora en el color, el brillo y el marmóreo de los cortes vacunos, lo que potencia su valor comercial y percepción de calidad por parte del consumidor.
Con la validación técnica en laboratorio ya completada, el sector ganadero e industrial argentino cuenta con una herramienta innovadora para reducir drásticamente los desechos plásticos y responder a las exigencias ambientales de los mercados internacionales.
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¿Qué avance lograron los científicos argentinos? Crearon un film biodegradable y compostable para el envasado de carne vacuna.
¿Quiénes lideraron el estudio? Especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (Intema).
¿Cuándo se realizó la evaluación del nuevo envoltorio? Se sometieron cortes de carne a siete días de exhibición aeróbica refrigerada.
¿Dónde se llevó a cabo el estudio? En Balcarce, Buenos Aires, y Anguil, La Pampa.
¿Por qué es importante este desarrollo? Permite reducir drásticamente los desechos plásticos y responde a las exigencias ambientales de los mercados internacionales.