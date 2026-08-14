Una familia perdió su casa y su rotisería en un incendio en barrio Maldonado

FOTO: Un incendio destruyó una casa y una rotisería en barrio Maldonado. (Lucía González/Cadena 3)

Un incendio destruyó durante la madrugada de este viernes una vivienda de barrio Maldonado, en la ciudad de Córdoba, donde también funcionaba la rotisería que representaba el sustento económico de una familia.

El episodio ocurrió alrededor de las 5 en un inmueble ubicado en Obispo Maldonado al 3637. En el lugar se encontraban una pareja y sus cuatro hijos, de entre 6 y 15 años, quienes lograron salir antes de que las llamas se propagaran por toda la propiedad.

Según relató Luciana, la madre de la familia, una de sus hijas la despertó porque tenía dificultades para respirar. "Escuché los gritos de mi hija, que no podía respirar. Me desperté y me di cuenta de que se estaba incendiando la habitación de mis hijos. Todo fue muy rápido", contó a Cadena 3.

La mujer explicó que rompió la ventana de su dormitorio para sacar a una de las menores y posteriormente llamó a los bomberos. Todos los integrantes de la familia fueron asistidos en el lugar por personal del servicio de emergencias 107, aunque no necesitaron ser trasladados a un centro de salud.

Dos dotaciones de bomberos trabajaron para controlar el fuego y continuaban durante la mañana con las tareas de extinción y enfriamiento. La vivienda quedó con riesgo de derrumbe debido a los importantes daños estructurales.

El incendio habría comenzado por una estufa eléctrica que la familia utilizaba para calefaccionarse durante la noche. Además de perder sus pertenencias y la casa, las llamas destruyeron la rotisería que funcionaba en el mismo inmueble.

Informe de Lucía González.