Día del Niño: cuatro de cada 10 adolescentes sufrieron acoso online

Cuatro de cada 10 adolescentes sufrieron algún tipo de acoso online, mientras crece la preocupación por el grooming, las apuestas clandestinas y otras formas de manipulación digital. Así lo reveló un estudio de BTR Consulting difundido en vísperas del Día del Niño.

Gabriel Zurdo, CEO de la consultora y especialista en ciberseguridad, explicó en diálogo con Cadena 3 que los menores de entre 12 y 17 años constituyen uno de los grupos más expuestos. En muchos casos, además, no cuentan lo ocurrido a sus padres ni a otros adultos de confianza.

"Los chicos tienen algún tipo de exposición e interacción con alguien que simula ser un joven de una edad parecida", advirtió. Esos perfiles falsos pueden ser utilizados para cometer grooming, captar menores o incentivarlos a apostar dinero en plataformas ilegales.

Según el experto, una de las causas del problema es la adopción cada vez más temprana de la tecnología. El estudio indicó que el 65% de los padres permite el primer contacto de sus hijos con una pantalla cuando tienen entre dos y cinco años.

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"No estamos siendo conscientes del impacto que esto está teniendo", sostuvo Zurdo. También señaló que las redes sociales emplean mecanismos que pueden generar conductas adictivas y recopilan información que luego permite orientar contenidos y propuestas hacia los usuarios más jóvenes.

El especialista afirmó que el 46% de las familias relevadas establece reglas para controlar el uso de los dispositivos. Sin embargo, aclaró que esas normas suelen abandonarse con el paso del tiempo o pierden efectividad cuando no existe una coordinación con las escuelas, los clubes y otros espacios frecuentados por los chicos.

"Los chicos rompen esas reglas porque no quieren quedar afuera y buscan seguir formando parte del ecosistema digital", explicó.

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• Los límites del control parental

Zurdo aseguró que las herramientas de control parental todavía resultan útiles, principalmente para los niños que no desarrollaron autonomía digital. No obstante, remarcó que pierden eficacia ante plataformas desconocidas, cuentas falsas o dispositivos que los menores utilizan sin conocimiento de sus familias.

"El control parental sirve para lo que está visible", resumió. Por ese motivo, consideró que no existe "una bala de plata" capaz de resolver el problema y recomendó combinar la supervisión tecnológica con diálogo, educación y pautas cotidianas.

Entre las medidas sugeridas, mencionó evitar el uso de teléfonos durante las comidas familiares, regular el tiempo de exposición de los niños más pequeños y suspender las pantallas al menos una hora antes de dormir.

Zurdo concluyó que prohibir las redes sociales o restringir el acceso a la tecnología puede ayudar, pero no alcanza por sí solo. "Son medidas de sentido común que deben permitir que las familias tomen conciencia", afirmó.

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Entrevista de Miguel Clariá.