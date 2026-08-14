Día del Niño en Mendoza: preparan una torta gigante y necesitan ayuda para terminarla
Tendrá 35 metros de extensión y permitirá repartir hasta 36.000 porciones. La iniciativa del merendero Los Horneritos se realizará el sábado 22 de agosto en la Plaza Independencia.
14/08/2026 | 09:29Redacción Cadena 3
FOTO: Preparan una torta gigante y necesitan ayuda para terminarla. (Foto: Sitio Andino)
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Radioinforme 3
El merendero Los Horneritos prepara una torta de 4.000 kilos para celebrar el Día del Niño y compartir una jornada especial con miles de chicos en la ciudad de Mendoza.
La iniciativa se realizará el sábado 22 de agosto en la Plaza Independencia. Según explicó Gabriela Carmona, responsable e impulsora de la acción solidaria, la torta tendrá una extensión de 35 metros y permitirá distribuir entre 35.000 y 36.000 porciones.
La propuesta superará ampliamente las dimensiones alcanzadas en la edición anterior, cuando la preparación tuvo más de 20 metros de largo.
Para concretar el festejo, el merendero solicita la colaboración de vecinos, comerciantes y empresas que puedan aportar ingredientes u otros recursos necesarios para la elaboración.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono 0261-313-6783.
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Lectura rápida
¿Qué se está preparando? Una torta de 4.000 kilos para celebrar el Día del Niño.
¿Quiénes organizan el evento? El merendero Los Horneritos, con Gabriela Carmona como responsable.
¿Cuándo se llevará a cabo? El sábado 22 de agosto.
¿Dónde se realizará la celebración? En la Plaza Independencia de Mendoza.
¿Cómo pueden ayudar los interesados? Aportando ingredientes o recursos, comunicándose al teléfono 0261-313-6783.