Milei da señales para volver (otra vez) a Rosario: llegaría al aniversario de la Bolsa

Javier Milei da señales para regresar una vez más a Rosario. El Presidente tiene previsto participar el próximo viernes 21 de agosto del acto por el 142° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, una cita a la que ya asistió en 2024 y 2025 y que se convirtió en una escala habitual de su agenda institucional.

Según pudo saber Cadena 3, la presencia del mandatario ya fue incluida en su agenda y tanto en la Casa Rosada como entre las autoridades locales se trabaja con la hipótesis de que Milei estará en Rosario. Por el momento, sin embargo, se mantiene la cautela y no se habla de una confirmación definitiva.

La explicación tiene que ver con la dinámica propia de la agenda presidencial. Por la naturaleza del cargo y ante la posibilidad de que surja alguna eventualidad nacional o internacional que obligue a modificar sus movimientos, este tipo de viajes suele terminar de ratificarse unas 48 horas antes. Por eso, la visita aparece encaminada, pero todavía queda sujeta a la confirmación final de Casa Rosada.

De concretarse, sería el tercer aniversario consecutivo de la Bolsa rosarina con Milei como Presidente. En agosto de 2024 participó de los festejos por los 140 años de la institución junto al gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Pablo Javkin. Un año después regresó para el 141° aniversario, donde pronunció un extenso discurso económico centrado, entre otros puntos, en inflación, tipo de cambio y tasas de interés.

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FOTO: Simeoni, Milei, Pullaro y Javkin.

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La eventual visita se produciría, además, apenas días después de otra señal importante del Gobierno nacional hacia el círculo empresario de Rosario. Esta semana, el secretario de Política Económica y viceministro de Economía, José Luis Daza, participó de IDEA Rosario 2026 y buscó transmitir previsibilidad sobre el rumbo económico hacia las elecciones de 2027.

Daza aseguró que el Gobierno proyecta llegar al proceso electoral con una posición de reservas sensiblemente más sólida. En Rosario planteó una hoja de ruta que contempla sumar US$20.000 millones de reservas, incluyendo US$10.000 millones previstos para este año y otros US$10.000 millones antes de las elecciones, y habló de una economía con posibilidades de crecer en torno al 5% anual.

Para Milei, Rosario se convirtió en uno de los destinos del interior con mayor presencia desde que llegó a la Casa Rosada. Además de su participación en el Día de la Bandera de 2024, estuvo en la ciudad en distintas oportunidades para actividades relacionadas con la Bolsa de Comercio y, en octubre de 2025, eligió las escalinatas del Parque España para encabezar un multitudinario cierre de campaña de La Libertad Avanza.

La relación con la región continuó durante 2026. En febrero, Milei llegó a San Lorenzo para encabezar en el Campo de la Gloria el acto por el aniversario del Combate de San Lorenzo y la entrega del sable corvo de José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo. Allí compartió la ceremonia con Pullaro y autoridades locales.

Luego volvió a Rosario para el Día de la Bandera, en el Monumento Nacional, profundizando una frecuencia de visitas que distingue a la ciudad dentro de la agenda presidencial. A eso se suma el vínculo político y económico del Gobierno con una región que concentra buena parte de la producción agroindustrial y del complejo exportador argentino.

Ahora, todas las miradas vuelven a apuntar al centro rosarino. Si no aparecen cambios de último momento y la agenda termina de ratificarse, Milei regresará el viernes 21 a la Bolsa de Comercio, por tercer año consecutivo, para participar de uno de los principales encuentros institucionales y empresarios de la región.

Con información de Hernán Funes y Agustín Dadamio.