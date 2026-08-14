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Video: un chico fue a cortarse el pelo sin turno, discutió con el barbero y lo mató a puñaladas

La víctima, Rodrigo Zurich, discutió con el menor, salió a enfrentarlo y recibió una herida mortal en el tórax. El hecho ocurrió en Dock Sud, partido de Avellaneda.

14/08/2026 | 09:25Redacción Cadena 3

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Crimen en una barbería de Avellaneda

FOTO: Crimen en una barbería de Avellaneda

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Un adolescente de 15 años mató de una puñalada a Rodrigo Zurich, de 26 años, este jueves alrededor de las 13 en la puerta de una barbería ubicada en la calle Estévez, entre Alem y Nicolás Avellaneda, en Dock Sud, partido de Avellaneda.

Según fuentes del caso, el ataque se produjo luego de una discusión. Zurich se encontraba trabajando y conversando con otra persona cuando el menor ingresó al local, comenzó a gritarle e insultarlo y lo desafió a pelear.

El empleado decidió salir hacia la puerta. Allí se inició el enfrentamiento. En medio de la pelea, el adolescente sacó un cuchillo y apuñaló a Zurich en el tórax. Luego escapó del lugar.

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Traslado al hospital y detención

La víctima fue asistida y trasladada de urgencia al Hospital Fiorito de Avellaneda, donde murió poco después de ingresar a causa de la gravedad de la herida.

Efectivos de la Comisaría de Dock Sud detuvieron al sospechoso poco después del hecho. El menor quedó a disposición de la fiscal Natalia Milione, de la Unidad Funcional de Instrucción de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Avellaneda-Lanús.

La jueza de Garantías N°2 de Avellaneda-Lanús, Gabriela Valsangiacomo, dispuso una medida de seguridad para el adolescente. El joven quedó imputado por el delito de homicidio simple mientras avanza la investigación para determinar con precisión las circunstancias del crimen.

El hecho, ocurrido en plena tarde y en un comercio abierto al público, generó fuerte conmoción en la zona. 

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Un adolescente apuñaló a Rodrigo Zurich en Dock Sud.

¿Quiénes están involucrados? Un adolescente de 15 años y Rodrigo Zurich, de 26 años.

¿Cuándo sucedió? Este jueves alrededor de las 13 horas.

¿Dónde tuvo lugar el hecho? En la puerta de una barbería en la calle Estévez, entre Alem y Nicolás Avellaneda.

¿Cómo se desarrollaron los eventos? Tras una discusión, el adolescente apuñaló a Zurich y luego escapó.

¿Por qué es relevante? El hecho generó conmoción en la comunidad y fue registrado por cámaras de seguridad.

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