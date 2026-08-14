Primer encuentro entre LLA y PRO: "Hay que blindar el cambio en la Argentina"

FOTO: El PRO y La Libertad Avanza se reunieron para acercar posiciones y explorar acuerdos electorales

El diputado del PRO Fernando de Andreis destacó el inicio de conversaciones con La Libertad Avanza y consideró que existe una oportunidad para construir un acuerdo político que permita darle mayor solidez al rumbo del Gobierno. "Sentimos natural la posibilidad de volver a sentarse a ver si podemos esta vez armar algo sólido, en conjunto, que de alguna manera traiga certidumbre en el horizonte político y blinde el cambio en la Argentina", afirmó en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario.

De Andreis reconoció que existen diferencias y antecedentes que generan cierto escepticismo dentro del PRO, pero remarcó la necesidad de dejar atrás los conflictos. "Nosotros tenemos que siempre estar a disposición para colaborar, para que al país le vaya bien, independientemente de lo que haya pasado en el pasado", sostuvo. En ese sentido, planteó que deben dejarse de lado los egos y las prioridades particulares de cada espacio para intentar alcanzar un entendimiento.

El legislador explicó que las primeras conversaciones todavía están centradas en cuestiones conceptuales y que aún no se analizaron candidaturas ni nombres concretos. "Las primeras conversaciones son más conceptuales. Son más de formas, de cuestiones también, obviamente, de fondo", señaló, y aclaró que todavía falta tiempo para discutir detalles electorales de cara a los próximos comicios.

Para De Andreis, el objetivo de un eventual acuerdo debe ser más amplio que la conformación de listas. "Hay algo que es tanto más grande que nosotros, Alberto, que es el destino de nuestro país", sostuvo. En esa línea, remarcó que el desafío es conseguir que quienes vienen haciendo esfuerzos en el actual proceso económico puedan percibir sus resultados y advirtió sobre el riesgo de que el descontento facilite un regreso del populismo.

El diputado también consideró que el diálogo debería involucrar a todas las fuerzas no kirchneristas. "Yo sí creo que todas las fuerzas no kirchneristas deberían tener una conversación", afirmó, y destacó que la construcción de mayorías parlamentarias resulta fundamental para sostener las reformas. "No es lo mismo una reforma laboral con 129 votos que con 180 votos", ejemplificó.

Además, De Andreis señaló que existen áreas de la gestión nacional que necesitan acelerar sus resultados y mencionó especialmente la infraestructura. "Hablamos mucho de esto que mencionás, de algunas cuestiones que se tienen que acelerar. Bueno, la infraestructura es una", explicó. También sostuvo que desde el PRO están dispuestos a aportar desde la experiencia que adquirieron durante su paso por el Gobierno nacional.

Finalmente, consultado sobre el rol de Diego Santilli, quien actualmente ocupa la Jefatura de Gabinete, De Andreis aseguró: "Yo lo considero PRO a él y a muchos otros que están en el gobierno nacional". El dirigente expresó además su deseo de que Santilli pueda ser candidato a gobernador bonaerense por el PRO el próximo año y valoró su participación como uno de los nexos para esta nueva etapa de diálogo entre ambos espacios.

Entrevista de Alberto Lotuf.