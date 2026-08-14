Una protesta en Aeroparque genera demoras en el inicio del fin de semana largo

El Aeroparque Jorge Newbery comenzó la jornada de este viernes con demoras en el sector de check-in debido a una protesta de trabajadores que reclaman la reincorporación de un empleado despedido por GPS, la principal empresa tercerizada de Aerolíneas Argentinas.

La medida de fuerza se inició cerca de las 6, en la previa del fin de semana largo, y afectó la atención de los pasajeros de los primeros vuelos programados.

Los manifestantes exigieron la reincorporación de Luciano Corradi, trabajador de GPS y delegado gremial. Durante la protesta entonaron cánticos en defensa de Aerolíneas Argentinas y exhibieron carteles con consignas como "Aerolíneas se defiende y a sus trabajadores también".

Desde el sector gremial calificaron el despido como "ilegal y antisindical" y lo vincularon con la participación de Corradi en las protestas realizadas durante 2024 contra la privatización de la compañía aérea y la precarización laboral.

"Estamos en el check-in de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque exigiendo mi reincorporación. Me despidió GPS, la mayor tercerizada de Aerolíneas Argentinas, siendo delegado de mis compañeros y compañeras, por haber luchado contra la privatización y contra la precarización", expresó Corradi a través de su cuenta de X.

Los trabajadores anticiparon que las manifestaciones continuarán durante los próximos días. Para el martes está prevista una nueva protesta, de la que participarían representantes de diferentes ramas sindicales, organizaciones sociales y espacios políticos.

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