Crisis del sector textil: "La apertura de las importaciones es el jaque mate"

Dos plantas textiles ubicadas en General Pacheco y Las Flores, que producían indumentaria deportiva para marcas como Puma y Macron, decidieron cerrar sus puertas. Entre los propietarios se encuentra el exjugador y entrenador de Los Pumas Santiago Phelan, junto con otros empresarios del sector.

La decisión fue comunicada a los trabajadores en una reunión cargada de emoción. Hubo llanto, abrazos y una explicación que sintetizó el drama de muchas pequeñas y medianas empresas argentinas. La fábrica deja de funcionar y alrededor de 120 familias quedan sumidas en la incertidumbre. Los empleados fueron convocados para la próxima semana para negociar las indemnizaciones y, según se les informó, ni siquiera está claro que puedan cobrar el ciento por ciento.

Uno de los empresarios explicó ante sus trabajadores: "No hay laburo. Y te juro que tengo millones de faltas que ustedes algunos me conocen y estuve por todos lados tratando de mantener esta base, este equipo, para poder mantener la paz. Esa es la realidad de lo que está pasando. Yo creo que es una realidad país, no es una realidad nuestra".

Y agregó: "Si yo mirase un poco y veo una luz, me animo a seguir peleándola y buscando y dando vueltas como venimos haciendo. El panorama que viene es peor. Así que lamentablemente la decisión que tenemos que tomar es cerrar la fábrica".

El empresario también hizo una reflexión sobre el vínculo entre la política y la actividad industrial: "Toda mi vida pensé que lo industrial no tenía nada que ver con la política. Yo nunca me metí en política, jamás. En diciembre cumplo 50 años en este rubro. Pero la política digita nuestras vidas. La política digita el futuro de todos".

Durante la reunión también cuestionó a quienes habían votado al actual gobierno y planteó: "¿Quiénes de ustedes fueron los que pudieron votar a este gobierno? ¿A dónde los llevó? (...) Con otro gobierno todos sufrimos y nos peleábamos por otras cosas, pero teníamos plata en el bolsillo y teníamos para gastar. Los domingos íbamos a comer un asado, salíamos de joda y pensábamos en las vacaciones". Y cerró con un pedido a sus trabajadores: "Solo les pido que piensen la próxima vez que votan".

La mirada sectorial

Para entender qué está pasando con el sector textil hablamos con Luciano Galfione, dueño de Textil Galfione y presidente de la Fundación Pro Tejer. Su diagnóstico fue contundente: "Lamentablemente no me sorprende porque, como este caso lamentable y triste, tenemos más de 800 ya y, mucho más triste que es la pérdida de los trabajos, tenemos más de 25.000 casos de trabajadores que están pasando por la misma situación".

Galfione sostuvo además: "Es la historia del 95% de las empresas textiles en la Argentina, que son todas empresas familiares, empresas tradicionales, empresas de muchísimos años, que están pasando por una situación, a mi criterio, innecesaria, a mi criterio profundamente ideológica, y que, bueno, con consecuencias nefastas".

Consultado sobre las causas de la crisis, explicó: "La cosa es todo junto. Vos tenés principalmente la pérdida del poder adquisitivo de la población. A la gente no le alcanza el dinero para consumir otra cosa que no sea comida y pagar tarifas".

Y explicó por qué la indumentaria es uno de los primeros gastos que las familias recortan: "La ropa es una de las cosas que primero vos dejás de comprar cuando no tenés plata, porque la ropa la podemos hacer durar. Podemos usar la remera que está rota, eso no importa mucho. Entonces es la primera que dejás de consumir cuando no te alcanza el dinero".

Para Galfione, la apertura de las importaciones profundizó el problema: "Lo segundo, como vos bien decís, la apertura de las importaciones viene a ser el jaque mate. Porque si vos a una baja del consumo profunda le sumás que lo poco que consumimos es ropa importada, por la sencilla razón de que le bajamos los aranceles...".

El empresario cuestionó particularmente las condiciones en las que compite la industria nacional: "A este pobre hombre que tiene 100 personas y que las tiene que despedir no le bajaron un solo impuesto. Sin embargo, le bajamos los impuestos a los chinos".

Frente al argumento de que los argentinos ahora pueden acceder a productos más baratos, Galfione respondió: "Primero vayan hoy a una casa de deporte, se fijen cuánto vale una zapatilla y que se fijen si ahora vale la mitad de lo que valía antes y si vale lo mismo que en Miami. Vale lo mismo que hace un año con 30-35% de inflación. Claro, porque no se vende nada".

Y agregó: "Lo que bajó la indumentaria, bajó porque no se vende nada. En el capitalismo, cuando alguien no vende nada, vende a pérdida porque tiene que pagarle a los empleados".

Sobre las compras en plataformas internacionales, planteó otra diferencia: "Cuando vos comprás en la computadora en tu casa comprando en Shein, ¿qué impuestos argentinos pagás? Ninguno. ¿Cuántas cuotas sin interés comprás? Ninguna, porque no hay cuotas sin interés. ¿Cuánto pagás de flete? Ninguno, porque la plataforma no cobra flete".

La dimensión del problema también aparece en el empleo. Galfione señaló: "La industria nuestra empleaba cerca de 500.000 puestos de trabajo cuando uno considera todo lo que es la confección, las empresas industriales y lo que se dedican al comercio".

Consultado sobre la posibilidad de que las empresas inviertan en nueva maquinaria para mejorar su productividad, fue contundente: "¿Vos le vas a proponer a un empresario que compre máquinas nuevas cuando tiene el 80%, 70% de la fábrica parada? Primero lo que tiene que hacer es marchar la fábrica".

Y agregó: "Una vez que la fábrica esté en marcha y que esté en índices productivos que sean compatibles con una explotación industrial, ahí podemos hablar de inversiones. Hoy es absolutamente extemporáneo plantear que una persona se pueda endeudar para comprar una maquinaria".

Entrevista de Hernán Funes.