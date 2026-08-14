Paladini valoró el rumbo económico: "A diferencia de los 90, hoy tenemos superávit fiscal"

Pablo Paladini, máximo referente de la empresa alimenticia Paladini, respaldó el rumbo económico del Gobierno nacional y pidió “mirar el vaso lleno” y “ser pacientes los argentinos” frente al proceso de transformación de la economía. En IDEA Rosario 2026, el empresario destacó la baja de la inflación, la reducción del gasto público y puso el foco en el equilibrio de las cuentas: “A diferencia de los 90, hoy tenemos superávit fiscal, que en los 90 no lo tuvimos”.

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“Lo que prometió el Presidente en su campaña no fueron cuestiones que iban a ser una panacea para la Argentina”, sostuvo Paladini. En ese sentido, enumeró algunos de los puntos que considera cumplidos: “Dijo que iba a hacer una reducción grande del gasto público, lo hizo; hizo una reducción muy grande de ministerios, también lo hizo; controló fundamentalmente la inflación.”

El empresario insistió en poner en perspectiva el momento económico. “Primero creo que hay que ver el vaso lleno”, afirmó. Y frente a las demandas que todavía existen desde el sector privado hacia el Ejecutivo, pidió tiempo: “Creo que tenemos que ser pacientes los argentinos porque quizás la situación hubiese sido muy distinta con otro gobierno.”

Paladini también se mostró favorable a una mayor apertura de la economía. “Nosotros vemos que la competencia siempre es buena”, aseguró. Recordó que la compañía ya atravesó un escenario de fuerte apertura durante los años 90, aunque marcó una diferencia con aquel momento: “Estamos mucho más maduros como compañía y eso nos ayuda a entender mucho más el mercado”. Y enfatizó: “Estamos fuertes con inversiones, con lo cual no le tenemos miedo a la competencia.”

Sobre el dólar, relativizó que su cotización sea hoy la principal preocupación de la empresa. “No es una cuestión de que el dólar quite el sueño en estos momentos”, señaló. Para Paladini, el tipo de cambio “tiene que tener un precio libre, lo más libre posible”, aunque advirtió que el problema de competitividad argentino es mucho más amplio.

“Hay muchas cosas para trabajar para ser competitivo como país, porque si el dólar fuese solamente el problema, liberaríamos el dólar y seguramente no vamos a ser competitivos como país”, sostuvo. En esa agenda incluyó los costos laborales y, especialmente, el sistema de riesgos del trabajo: “El tema de ART también es un tema que preocupa al empresario argentino, los costos de las ART preocupan.” En ese marco, consideró necesario estar “muy firmes apoyando a esta gestión de este gobierno.”

Al analizar la situación del sector privado, Paladini reconoció que la realidad no es igual para todos. “Tenés empresarios que están yendo muy bien y hay otros empresarios que están adaptándose a esta nueva forma que hacía mucho tiempo que no vivíamos en la Argentina”, describió. Esa transición, admitió, hace que algunos empresarios estén “un poquito ansiosos, molestos por la situación que estamos viviendo.”

Entre los sectores con mayores dificultades mencionó al textil, la metalmecánica, parte de la siderurgia y el consumo masivo. Frente a ese escenario, sostuvo que también existe una responsabilidad empresaria para ganar eficiencia: “Hay que trabajar puertas adentro para darle al consumidor lo que realmente necesita, a un costo y a un precio muy conveniente.”

Sobre la situación particular de su compañía, explicó: “Nosotros somos una empresa de alimentos, no somos solamente una industria frigorífica.” Paladini cuenta con alrededor de 2.400 trabajadores directos y 1.600 indirectos, además de nueve sucursales y centros de distribución. Respecto del consumo, destacó particularmente el avance de la carne porcina: “El cerdo ha recuperado muchísimo, viene con un crecimiento muy fuerte en los últimos tiempos”, algo que vinculó con el aumento del precio de la carne vacuna.

Finalmente, Paladini destacó un cambio que observa en la discusión económica y política entre las nuevas generaciones. “Hoy los chicos te hablan de déficit; chicos de 17, 18 años hablan del déficit y del gasto público, cosa que antes no lo veíamos”, señaló. Pese a considerar que todavía existen debates políticos “estériles”, rescató esa transformación: “Creo que hay cosas muy buenas que está derramando la política a los jóvenes.”

Entrevista de Hernán Funes.