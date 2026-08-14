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Un hombre murió mientras cenaba con su esposa en un famoso local de venta de hamburguesas

La víctima tenía 44 años. Sucedió en un local de comidas rápidas en Camino Centenario y 516, en Ringuelet, cerca de la capital provincial.

14/08/2026 | 08:26Redacción Cadena 3

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Un hombre falleció en Mostaza de La Plata mientras cenaba con su esposa

FOTO: Un hombre falleció en Mostaza de La Plata mientras cenaba con su esposa

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La Plata, 13 de agosto (NA) -- Un hombre de 44 años perdió la vida este jueves por la noche mientras cenaba con su esposa en un local de comidas rápidas en Camino Centenario y 516, en Ringuelet, cerca de la capital provincial.

El fallecido fue identificado como Jorge Haroldo Argañaraz, residente del barrio de Abasto. Según fuentes policiales, el trágico suceso tuvo lugar en el interior del establecimiento Mostaza, donde Argañaraz se encontraba acompañado de su pareja.

"En un momento dado, mientras disfrutaban de la cena, el hombre sufrió una descompensación, se desmayó y cayó al suelo. Ante esta situación, se llamó a una ambulancia del SAME", comentó un portavoz. Al llegar al lugar, el médico de turno constató que el hombre había fallecido. Según la primera evaluación médica, la causa del deceso parece haber sido un infarto, según indicaron desde la agencia Noticias Argentinas.

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Por su parte, la esposa del fallecido informó a los agentes que Argañaraz había padecido un ACV en el pasado y tenía varios problemas de salud. Tras el incidente, la UFI Número 15 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de Cecilia Corfield, tomó intervención. La fiscal ordenó que se incorporara la historia clínica a la causa y que se realizara la autopsia, programada para este viernes.

El caso fue caratulado como "Averiguación causales de muerte", mientras se llevan a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer lo sucedido.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en La Plata?
Un hombre falleció mientras cenaba en un local de Mostaza.

¿Quién es la víctima?
El fallecido es Jorge Haroldo Argañaraz, de 44 años.

¿Cuándo sucedió el incidente?
El suceso tuvo lugar el jueves por la noche.

¿Dónde ocurrió?
El hecho ocurrió en un local de Mostaza en Ringuelet, La Plata.

¿Por qué se investiga su muerte?
Se investiga como "Averiguación causales de muerte" tras un posible infarto.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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