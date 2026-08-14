Un hombre murió mientras cenaba con su esposa en un famoso local de venta de hamburguesas

FOTO: Un hombre falleció en Mostaza de La Plata mientras cenaba con su esposa

La Plata, 13 de agosto (NA) -- Un hombre de 44 años perdió la vida este jueves por la noche mientras cenaba con su esposa en un local de comidas rápidas en Camino Centenario y 516, en Ringuelet, cerca de la capital provincial.

El fallecido fue identificado como Jorge Haroldo Argañaraz, residente del barrio de Abasto. Según fuentes policiales, el trágico suceso tuvo lugar en el interior del establecimiento Mostaza, donde Argañaraz se encontraba acompañado de su pareja.

"En un momento dado, mientras disfrutaban de la cena, el hombre sufrió una descompensación, se desmayó y cayó al suelo. Ante esta situación, se llamó a una ambulancia del SAME", comentó un portavoz. Al llegar al lugar, el médico de turno constató que el hombre había fallecido. Según la primera evaluación médica, la causa del deceso parece haber sido un infarto, según indicaron desde la agencia Noticias Argentinas.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, la esposa del fallecido informó a los agentes que Argañaraz había padecido un ACV en el pasado y tenía varios problemas de salud. Tras el incidente, la UFI Número 15 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de Cecilia Corfield, tomó intervención. La fiscal ordenó que se incorporara la historia clínica a la causa y que se realizara la autopsia, programada para este viernes.

El caso fue caratulado como "Averiguación causales de muerte", mientras se llevan a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer lo sucedido.