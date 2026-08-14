Prodeman apuesta al maíz y construye una nueva planta para producir sémolas y harinas

Reconocida por su liderazgo en la industria del maní, Prodeman continúa ampliando sus horizontes productivos con la construcción de una nueva planta destinada al procesamiento de maíz y producción de sémolas y harinas a partir de molienda propia.

La iniciativa forma parte de la estrategia de crecimiento de la compañía, que busca incorporar nuevas categorías de productos, fortalecer su presencia en la industria alimenticia y seguir generando valor agregado a partir de la producción agroindustrial.

La nueva unidad industrial se desarrolla en General Cabrera y actualmente transita su segunda etapa de ejecución, que contempla la construcción de silos de acopio y espacios destinados al almacenamiento de producto terminado.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

El proyecto contará con una nave de más de 2.000 metros cuadrados, e incorporará maquinaria de última generación y un sistema de procesamiento completamente automatizado, diseñado para garantizar eficiencia operativa, trazabilidad y altos estándares de calidad, asegurando la inocuidad del producto.

Una vez finalizada, la planta tendrá capacidad para procesar 150 toneladas diarias de maíz, lo que permitirá producir alrededor de 3.000 toneladas mensuales de sémolas y harinas. Además, se prevé la posibilidad de duplicar ese volumen de producción.

Esta inversión responde a una visión de largo plazo enfocada en continuar agregando valor a la producción primaria, ampliar la oferta de alimentos de la compañía y generar nuevas oportunidades de desarrollo industrial. En una próxima etapa, Prodeman proyecta avanzar hacia la elaboración de snacks y otros productos derivados del maíz.

“La innovación forma parte de nuestra identidad. Después de más de cuatro décadas seguimos apostando por nuevas oportunidades de crecimiento, incorporando tecnología y generando mayor valor agregado a partir de la producción agroindustrial. Esta inversión representa una nueva etapa para Prodeman y nos permite prepararnos para los desafíos y oportunidades del futuro”, expresó Gustavo Cavigliasso, integrante del Directorio de la compañía.

La inauguración de la planta está prevista para enero de 2027 y marcará el ingreso de la compañía a una nueva unidad de negocios, ampliando su capacidad para desarrollar productos con mayor valor agregado y responder a las demandas de un mercado cada vez más dinámico y competitivo.