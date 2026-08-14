Quién es Pitty, la numeróloga que mencionó el femicida de Villa Devoto en su carta

FOTO: Quién es Pitty, la numeróloga que quedó mencionada en la carta del femicida de Villa Devoto.

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- Una referencia escrita en una carta secuestrada durante la investigación por el femicidio de Romina María de los Ángeles Calvo puso el nombre de Pitty, la numeróloga, en el centro de la escena.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Walter Verón, esposo de la víctima y principal acusado por el crimen, escribió allí: "Esa Pitty le cambió toda su personalidad". La misma fue secuestrada por la Policía de la Ciudad en la vivienda ubicada en Pedro Morán al 5200.

La mención generó interrogantes sobre la identidad de la mujer y sobre el vínculo que tenía con Romina. Su nombre real es Verónica Asad, aunque desde hace años construyó su perfil público bajo el apodo de Pitty y alcanzó notoriedad por sus apariciones en televisión y sus contenidos vinculados con la numerología.

Su actividad está relacionada con una disciplina esotérica que busca establecer asociaciones entre los números, la personalidad y distintos aspectos de la vida de las personas. Con el crecimiento de las redes sociales, Pitty amplió su presencia en plataformas digitales y actualmente reúne cerca de un millón de seguidores.

La numeróloga también tuvo participación en otros ámbitos. En 2023, su nombre cobró especial repercusión cuando trascendió que había sido contratada durante la gestión de Silvina Batakis en el Banco Nación para brindar servicios de coaching.

Además, desarrolló emprendimientos propios, entre ellos Pitty Velas, un negocio de velas y esencias que también funciona mediante franquicias.

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Fue justamente ese emprendimiento el que generó el vínculo con Romina Calvo. Según explicó Pitty en declaraciones con La Nación+, la mujer había participado anteriormente de algunos de sus cursos y talleres y luego se interesó por adquirir una franquicia.

"Ella vino interesada en querer comprarse una franquicia, pero no pudo porque no tenía el dinero. Como vi que trabajaba tan bien, le di una oportunidad. Ella empezó a pagar todo como corresponde, a hacerse cargo del local. De hecho, hace un mes, señó otro local", expresó.

El vínculo comercial continuó creciendo y, de acuerdo con lo que contó Pitty, Romina había reservado otro local aproximadamente un mes antes de ser asesinada. La numeróloga aseguró que nunca conoció en profundidad la relación que mantenía la víctima con Walter Verón y que no estaba al tanto de una eventual situación de violencia.

Pitty también contó que se enteró del crimen a través de uno de los hijos de Romina: "La verdad que el tipo es un asesino, un femicida. No se puede creer que todavía existan estas situaciones", expresó la numeróloga al recordar aquel momento.

La referencia a Pitty que aparece en la carta de Verón es ahora uno de los elementos que forman parte de la investigación. La propia numeróloga explicó que su relación con Romina estaba vinculada a sus actividades y al negocio de las franquicias, y afirmó desconocer qué ocurría puertas adentro de la pareja.