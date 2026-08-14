Del frío y las nubes al regreso de las lluvias: cómo estará el tiempo el fin de semana en Córdoba
El tiempo en Córdoba dará un vuelco inesperado en los próximos días. Entre lluvias inminentes, ráfagas y un salto térmico sorprendente, ¿qué día se verá el cambio más drástico?
14/08/2026 | 08:08Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
Las condiciones meteorológicas en la ciudad de Córdoba presentarán cambios significativos a lo largo de los próximos días. El dato central del pronóstico pasa por el retorno de las lluvias a la provincia a comienzos de la próxima semana, acompañado por ráfagas de viento y variaciones bruscas en las marcas térmicas.
¿Cómo estará el fin de semana?
El tiempo ofrecerá una ventana de estabilidad durante las jornadas de descanso:
Viernes 14: cielo cubierto la mayor parte del día, con una máxima de 13°C y vientos del noreste a 12 km/h de media.
Sábado 15: parcialmente nublado, con una mínima de 9°C y una máxima de 16°C.
Domingo 16: sigue el paulatino ascenso de temperatura alcanzando los 18°C de máxima y 8°C de mínima.
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Lunes y martes con precipitaciones
El arranque de la semana laboral próxima estará dominado por la inestabilidad. Para este lunes 17 de agosto, el Servicio Meteorológico prevé un 90% de probabilidad de lluvias con un acumulado estimado de 5,1 mm, temperaturas entre los 10°C y los 14°C, y vientos intensos de hasta 41 km/h.
Las precipitaciones continuarán el martes 18, con un 80% de probabilidad de agua (1,3 mm), ráfagas de similar magnitud y un ambiente fresco con máximas que no superarán los 13°C.
Mejora hacia el jueves con salto térmico
A partir del miércoles 19, las precipitaciones quedarán atrás. La jornada estará parcialmente nublada pero será la más fría de la semana en sus marcas mínimas (6°C) y máximas (12°C).
El cambio de escenario más drástico llegará el jueves 20 de agosto, cuando el sol pleno vuelva a protagonizar la jornada. Para ese día se anticipa una marcada amplitud térmica, con una mínima de 3°C por la mañana y una máxima primaveral de 23°C por la tarde.
Lectura rápida
¿Qué cambios se esperan en el clima de Córdoba? Se anticipa el retorno de lluvias y variaciones térmicas significativas.
¿Quién proporciona el pronóstico del tiempo? El pronóstico es brindado por el Servicio Meteorológico.
¿Cuándo comenzarán las lluvias? Las lluvias están previstas para el lunes 17 de agosto.
¿Dónde se espera el cambio de clima? En la ciudad de Córdoba, Argentina.
¿Por qué se destaca el jueves 20 de agosto? Se anticipa un salto térmico significativo, con temperaturas de 3°C a 23°C.