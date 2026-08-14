Del frío y las nubes al regreso de las lluvias: cómo estará el tiempo el fin de semana en Córdoba

Las condiciones meteorológicas en la ciudad de Córdoba presentarán cambios significativos a lo largo de los próximos días. El dato central del pronóstico pasa por el retorno de las lluvias a la provincia a comienzos de la próxima semana, acompañado por ráfagas de viento y variaciones bruscas en las marcas térmicas.

¿Cómo estará el fin de semana?

El tiempo ofrecerá una ventana de estabilidad durante las jornadas de descanso:

Viernes 14: cielo cubierto la mayor parte del día, con una máxima de 13°C y vientos del noreste a 12 km/h de media.

Sábado 15: parcialmente nublado, con una mínima de 9°C y una máxima de 16°C.

Domingo 16: sigue el paulatino ascenso de temperatura alcanzando los 18°C de máxima y 8°C de mínima.

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Lunes y martes con precipitaciones

El arranque de la semana laboral próxima estará dominado por la inestabilidad. Para este lunes 17 de agosto, el Servicio Meteorológico prevé un 90% de probabilidad de lluvias con un acumulado estimado de 5,1 mm, temperaturas entre los 10°C y los 14°C, y vientos intensos de hasta 41 km/h.

Las precipitaciones continuarán el martes 18, con un 80% de probabilidad de agua (1,3 mm), ráfagas de similar magnitud y un ambiente fresco con máximas que no superarán los 13°C.

Mejora hacia el jueves con salto térmico

A partir del miércoles 19, las precipitaciones quedarán atrás. La jornada estará parcialmente nublada pero será la más fría de la semana en sus marcas mínimas (6°C) y máximas (12°C).

El cambio de escenario más drástico llegará el jueves 20 de agosto, cuando el sol pleno vuelva a protagonizar la jornada. Para ese día se anticipa una marcada amplitud térmica, con una mínima de 3°C por la mañana y una máxima primaveral de 23°C por la tarde.