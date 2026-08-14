La UNC convoca a empresas y consultoras para su Feria de Empleo 2026

FOTO: El encuentro se desarrollará en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria.

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) abrió la convocatoria para que empresas, consultoras y organizaciones participen de una nueva edición de las Jornadas de Inserción Profesional (JIP) y Feria de Empleo.

El encuentro se desarrollará los próximos 14 y 15 de octubre en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria. La propuesta busca conectar a estudiantes y jóvenes graduados con el mercado laboral y generar oportunidades concretas de inserción profesional.

Durante las dos jornadas, las organizaciones participantes podrán presentar sus programas de captación de talento, difundir búsquedas laborales y fortalecer su posicionamiento como empleadoras.

La programación incluirá conferencias, talleres, exposiciones y simulaciones de entrevistas individuales y grupales. Además, se habilitarán espacios de contacto directo entre las empresas y los potenciales postulantes.

La feria también permitirá que estudiantes y graduados conozcan las transformaciones del mercado de trabajo, los nuevos desafíos profesionales y las competencias que actualmente buscan las organizaciones.

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Desde su creación en 2019, las JIP se consolidaron como uno de los principales espacios de vinculación entre el ámbito universitario y el sector productivo de Córdoba.

La edición anterior reunió a más de 7.000 personas, 40 empresas y más de 20 consultoras de recursos humanos. También se realizaron 1.200 entrevistas laborales, entre individuales y grupales.

La programación contó, además, con más de 20 exposiciones empresariales, 10 charlas en los Nodos Interactivos, un panel de graduados destacados de la UNC y la participación de más de 50 voluntarios.

Las empresas y consultoras interesadas pueden solicitar información a través de los correos [email protected] y [email protected], pertenecientes a la coordinación de las JIP. También está disponible el teléfono 351-337-8119.

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