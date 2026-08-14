La UNC convoca a empresas y consultoras para su Feria de Empleo 2026
Las Jornadas de Inserción Profesional se realizarán el 14 y 15 de octubre en Ciudad Universitaria. Habrá talleres, conferencias y entrevistas laborales. En la nota, los detalles.
14/08/2026 | 12:37Redacción Cadena 3
FOTO: El encuentro se desarrollará en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria.
La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) abrió la convocatoria para que empresas, consultoras y organizaciones participen de una nueva edición de las Jornadas de Inserción Profesional (JIP) y Feria de Empleo.
El encuentro se desarrollará los próximos 14 y 15 de octubre en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria. La propuesta busca conectar a estudiantes y jóvenes graduados con el mercado laboral y generar oportunidades concretas de inserción profesional.
Durante las dos jornadas, las organizaciones participantes podrán presentar sus programas de captación de talento, difundir búsquedas laborales y fortalecer su posicionamiento como empleadoras.
La programación incluirá conferencias, talleres, exposiciones y simulaciones de entrevistas individuales y grupales. Además, se habilitarán espacios de contacto directo entre las empresas y los potenciales postulantes.
La feria también permitirá que estudiantes y graduados conozcan las transformaciones del mercado de trabajo, los nuevos desafíos profesionales y las competencias que actualmente buscan las organizaciones.
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Desde su creación en 2019, las JIP se consolidaron como uno de los principales espacios de vinculación entre el ámbito universitario y el sector productivo de Córdoba.
La edición anterior reunió a más de 7.000 personas, 40 empresas y más de 20 consultoras de recursos humanos. También se realizaron 1.200 entrevistas laborales, entre individuales y grupales.
La programación contó, además, con más de 20 exposiciones empresariales, 10 charlas en los Nodos Interactivos, un panel de graduados destacados de la UNC y la participación de más de 50 voluntarios.
Las empresas y consultoras interesadas pueden solicitar información a través de los correos [email protected] y [email protected], pertenecientes a la coordinación de las JIP. También está disponible el teléfono 351-337-8119.
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Lectura rápida
¿Qué evento organiza la UNC? La UNC organiza las Jornadas de Inserción Profesional (JIP) y Feria de Empleo.
¿Quiénes pueden participar? Empresas, consultoras y organizaciones pueden participar en las JIP.
¿Cuándo se llevará a cabo el evento? El evento se desarrollará el 14 y 15 de octubre.
¿Dónde se realizará el encuentro? El encuentro se realizará en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria.
¿Por qué son importantes las JIP? Las JIP son un espacio clave para la vinculación entre el ámbito universitario y el sector productivo de Córdoba.