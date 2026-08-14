Confirmaron que el femicida de Villa Devoto mató a su pareja frente a su hija de 8 años

FOTO: Femicidio en Devoto: las cámaras revelaron que la niña de 8 años estaba frente al crimen.

El femicidio de Romina María de los Ángeles Calvo, ocurrido en una vivienda de Villa Devoto, sumó un dato que podría resultar determinante para la investigación: la hija de la víctima y de su presunto asesino, de ocho años, se encontraba en la habitación cuando ocurrió el ataque.

El dato surgió a partir de las imágenes de varias cámaras de seguridad que fueron encontradas dentro de la casa ubicada sobre la calle Pedro Morán, donde este jueves por la tarde se presentó el juez Darío Bonanno junto a efectivos de la Policía de la Ciudad, informó Infobae.

Según la investigación, Walter Humberto Morán, pareja de Calvo, habría atacado a la mujer mientras dormía, poco después de las 6 de la mañana. La víctima fue encontrada con unas 40 heridas entre cortes y puñaladas.

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La menor y su hermano, de 22 años, permanecen bajo resguardo judicial y reciben acompañamiento psicológico. El joven fue quien se comunicó con el 911 para alertar sobre el crimen.

La declaración de la niña, bajo análisis

Los investigadores consideran que la declaración de la menor mediante una cámara Gesell podría aportar información relevante para reconstruir lo ocurrido. Por el momento, no se pudo determinar si la niña estaba dormida cuando comenzó el ataque.

La entrevista será una de las pruebas que se sumarán a los registros de las cámaras de seguridad, los teléfonos celulares secuestrados en la vivienda y otros elementos incorporados al expediente.

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Mientras avanza la investigación, se aguarda el resultado preliminar de la autopsia realizada al cuerpo de Calvo en la Morgue Judicial. El análisis inicial de Policía Científica había establecido que la mujer presentaba alrededor de 40 cortes y puñaladas.

Morán permanece internado en el Hospital Vélez Sarsfield en grave estado luego de intentar quitarse la vida tras el crimen.

En la vivienda también fue encontrada una carta escrita por el hombre, en la que menciona a Verónica Laura Asad, conocida como “Pitty La Numeróloga”, persona para la que Calvo supuestamente trabajaba.

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El contenido del escrito hace referencia a problemas económicos y a una posible separación. La investigación también analiza el vínculo entre estos factores y el ataque.

De acuerdo con datos del Banco Central, Calvo registraba una deuda de unos $44 millones con bancos y entidades financieras. Morán, en cambio, no figuraba con deudas a su nombre, pese a estar registrado como carnicero al igual que la víctima.

Los investigadores deberán determinar ahora qué relación tuvieron las cuestiones económicas y personales mencionadas en la carta con el femicidio y cuál fue la secuencia exacta de los hechos ocurridos dentro de la vivienda.