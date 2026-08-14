Orlando Gil fue suspendido provisionalmente por el cabezazo a Lucas Blondel

FOTO: Orlando Gil fue suspendido de manera provisoria por el cabezazo a Lucas Blondel ante Huracán.

Buenos Aires, 13 agosto (NA) -- El Tribunal de Disciplina ha publicado las sanciones de los jugadores expulsados durante la cuarta fecha del Torneo Clausura, incluyendo la del arquero de San Lorenzo, Orlando Gil, en el clásico ante Huracán.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el organismo determinó que el arquero paraguayo será sancionado con una suspensión provisional, permitiéndole presentar su defensa de manera escrita para explicar el contexto del cabezazo que propinó a Lucas Blondel.

Gil y la comisión directiva del "Ciclón" contarán con un plazo de tres días a partir de la notificación de la sanción para presentar su descargo, donde deberán argumentar los motivos de la acción del futbolista, aunque la decisión final del Tribunal será inapelable.

La medida provisional tendrá una duración máxima de 90 días, aunque esta podría ser ajustada dependiendo del veredicto final del Tribunal, lo que implicaría que los días de la sanción provisional se restarían de la sanción definitiva.

Sin embargo, el presidente del Tribunal de Disciplina tiene la facultad de extender la vigencia de esta medida provisional por otros 90 días si así lo considera necesario.

El incidente se produjo a los 11 minutos del segundo tiempo del partido, cuando el delantero Jordy Caicedo recibió un pase en el costado derecho del área y ejecutó un potente derechazo que superó al arquero Orlando Gil.

Durante la celebración de su gol, surgieron los problemas. El ecuatoriano de 28 años reaccionó a los insultos de los hinchas de San Lorenzo, saltando sobre los carteles de publicidad y llevándose las manos a las orejas, enfrentando a la hinchada local.

A pesar de que el gesto fue breve, fue percibido por los jugadores de San Lorenzo, quienes se mostraron visiblemente molestos. Mientras caían objetos desde la tribuna, Caicedo intentó regresar al campo, pero fue detenido por los rivales, entre empujones y recriminaciones.

En medio de esta situación, el paraguayo Gil empujó a Caicedo, lo que llevó a que el árbitro Darío Herrera lo amonestara. Sin embargo, su reacción escaló cuando, tras ser cuestionado por el defensor Lucas Blondel, el arquero le propinó un cabezazo en la frente, lo que resultó en una tarjeta roja a través del VAR.

Agencia NA