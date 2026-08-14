Dos nuevos detenidos por el caso de grooming y abuso sexual en el norte de Córdoba

FOTO: Más de 10 detenidos por los casos de grooming y abuso sexual en el norte de Córdoba.

La investigación por grooming, abuso sexual y presunta explotación sexual infantil en Villa de María del Río Seco sumó este viernes dos nuevos detenidos y ya son 11 los acusados en la causa.

Los detenidos fueron identificados como José Álvarez, de 48 años; y José Guzmán, de 56 años.

Las capturas fueron confirmadas por la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, quien durante la jornada ordenó la detención de tres hombres. Dos de las medidas ya se hicieron efectivas, mientras que la restante continuaba pendiente.

El expediente investiga a un grupo de adultos que, durante varios meses, habría abusado de tres adolescentes de entre 12 y 14 años en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Según la pesquisa, algunos de los acusados habrían contactado a las víctimas mediante redes sociales para solicitarles imágenes de contenido sexual, mientras que otros habrían acordado encuentros con ellas. Las imputaciones comprenden, según cada caso, los delitos de grooming y abuso sexual con acceso carnal.

Los investigadores sospechan que los adultos compartían entre ellos información sobre las adolescentes. Sin embargo, hasta el momento no se acreditó la existencia de una estructura organizada con una persona encargada de captar o administrar la explotación.

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• Una desaparición destapó el caso

La causa comenzó cuando la familia de una de las adolescentes denunció su desaparición. A través de la geolocalización de su teléfono, la Justicia determinó que se encontraba en Sumampa, en el sur de Santiago del Estero.

La joven fue localizada junto con otra adolescente y un hombre adulto. El posterior análisis del celular permitió detectar sus contactos con distintos hombres de Villa de María del Río Seco y abrió una investigación que inicialmente tuvo dos víctimas identificadas. Posteriormente apareció una tercera.

Durante los procedimientos fueron secuestrados teléfonos celulares, dispositivos informáticos, un automóvil y otros elementos que serán sometidos a peritajes.

Entre los detenidos se encuentra José Aníbal Ricardo Villarreal, quien se desempeñaba como asesor del legislador departamental de Río Seco, Ernesto Ramón Flores. El parlamentario aseguró que pidió su baja después de conocer la detención. La fiscal aclaró que no existen elementos que indiquen que Flores estuviera al tanto de los hechos.

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• Investigan la colocación de implantes anticonceptivos

Cepede también confirmó más temprano en Cadena 3 que las tres víctimas tenían colocados implantes anticonceptivos subdérmicos desde hacía aproximadamente dos años, cuando tenían alrededor de 11.

El dato surgió durante las evaluaciones médicas y psicológicas realizadas en el Polo de la Mujer. De acuerdo con el relato de las adolescentes, los implantes fueron colocados en un establecimiento sanitario de la zona.

La Fiscalía abrió una nueva línea de investigación para determinar quién realizó las prácticas, bajo qué condiciones y si las niñas estuvieron acompañadas por un adulto responsable.

Las víctimas reciben asistencia de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y del Centro Integrador Comunitario local. No se descartan nuevas detenciones.

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Informe de Francisco Centeno y Juan Federico.