Altas expectativas de Naldo por las historias que relatan los chicos en sus programas

La empresa Naldo se sumó como sponsor de la tercera edición de Sueños de Radio.

Es una firma argentina con más de 60 años de historia, nacida en Junín, provincia de Buenos Aires, dedicada a la venta de electrodomésticos y tecnología. Cuenta más de 100 sucursales en todo el país y una fuerte presencia en el comercio electrónico.

Entrevistado por Cadena 3, Luciano Ares, gerente de marketing de la compañía, sostuvo: “Nos interesó mucho ser parte. Naldo, al igual que Cadena 3, es una cadena de retail muy federal. Está en todo el país. Y todo lo que tenga que ver con el apoyo a la cultura y la solidaridad, Naldo siempre está acompañando y apoyando. Nos parece muy interesante inculcar en los jóvenes distintas tareas que tienen que ver con el ámbito radial, que se entusiasmen con eso. La radio es un medio que valoramos mucho. Y ofrece mucho a todos, tanto al que le gusta conducir, como al que le gusta buscar y generar contenidos. Entonces, nos pareció un lindo motivo para acompañar, participar y estar junto a Cadena 3 en todos los colegios del país con esta iniciativa”.

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Ares agregó: “Los jóvenes de hoy tienen muchas ganas de aprender, de hablar, de contar sus vivencias. Solamente hay que darles los medios. Hay que buscar la forma de motivarlos, de incentivarlos, que –posiblemente- no son las mismas que antes. Hay que buscar un plus. Hoy con el alcance de las redes sociales, del ecosistema digital, me parece que todo lo vinculado a la radio y al streaming les despierta a los chicos mucho interés. Van a surgir historias muy lindas contadas por los chicos de todo el país, teniendo en cuenta la idiosincrasia, las vivencias y la cultura de cada uno. Tenemos muchas expectativas con los jóvenes. Me parece que son una generación que se viene con todo y que tiene muchísimo para aportar”.

En la recta final

La tercera edición de Sueños de Radio entra en su etapa final.

Se inscribieron 1.300 equipos, y participan más de 11 mil estudiantes y 600 docentes de todas las provincias del país.

Tras la recepción de todos los programas, ya comenzó la tarea de centenares de evaluadores que seleccionarán los materiales para que los jurados tomen sus decisiones definitivas.

Desde 2024, Sueños de Radio se consolidó como una experiencia educativa y comunicacional que conecta a estudiantes de distintos puntos de Argentina a través de la producción radiofónica. El concurso promueve habilidades vinculadas a la expresión oral, la escritura, la investigación y el trabajo colaborativo dentro del aula.

Este año, el programa educativo propone cinco categorías: Periodismo; Radioteatro; Folklore y músicas regionales; Bandas de garaje: rock y pop, y Grupos corales.

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En 2026, el programa educativo cambió totalmente de escala porque Cadena 3 Argentina decidió eliminar el límite poblacional de las convocatorias anteriores. Ahora pueden participar todas las escuelas secundarias del país, públicas y privadas, sin importar el tamaño de las localidades y ciudades donde están instaladas.

Figuras de altísimo reconocimiento son los principales integrantes del jurado: la cantante Soledad Pastorutti, el cineasta Juan José Campanella, el periodista Lalo Mir, el director de orquesta Sergio Feferovich y el productor de espectáculos José Palazzo, entre otros.

Como en las ediciones anteriores, los colegios ganadores se adjudicarán equipos digitales de radio completos: consola, micrófonos, auriculares y procesadores. También recibirán plazas de calistenia y viajes especiales para las ceremonias de reconocimiento.

La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Cruci, Grupo Solans y Naldo, un amigo de la casa, patrocinantes que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.

Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.

Más info : https://suenosderadio.short.gy/msnota.