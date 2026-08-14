Lourdes, la rosarina que se consagró campeona mundial de judo para atletas con Síndrome de Down

María Lourdes Gatti tiene 19 años y acaba de consagrarse campeona mundial de judo en Suecia. La joven rosarina, que practica la disciplina desde los 10 años, fue reconocida en las últimas horas por la Cámara de Diputados de Santa Fe tras su destacada actuación internacional.

"Me siento muy feliz y muy contenta", contó Luli en Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario, mientras mostraba orgullosa la medalla que obtuvo en el Mundial. La deportista viajó acompañada por su hermano Nahuel y logró imponerse en la final ante una representante de Polonia para quedarse con el título.

FOTO: La medalla de oro de Lourdes Gatti.

Su familia también forma parte del mundo del judo. "Somos todos judo acá", contó su hermano, quien además relató los nervios que vivió durante la competencia: "Fue una cosa que no lo podía creer, creo que todavía no caigo". Luli comenzó a entrenar en el Club Banco Nación de Rosario, donde continúa su formación.

Su entrenador destacó además el compromiso de la joven y contó que ya alcanzó el cinturón negro y se convirtió en profesora. "Luli es un ser humano increíble y ella se adapta a la práctica de los mayores que también la protegen y la cuidan", señaló. Tras el título mundial, la joven tendrá ahora un período de descanso antes de continuar con su carrera deportiva.

Informe de Fernando Carrafiello.