Hugo Souza denunció insultos racistas durante Rosario Central-Corinthians

El empate 0-0 entre Rosario Central y Corinthians por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores quedó marcado por la denuncia del arquero brasileño Hugo Souza, quien aseguró haber recibido insultos racistas desde un sector de la tribuna del Gigante de Arroyito.

El episodio ocurrió a los 21 minutos del segundo tiempo. Souza se acercó al árbitro uruguayo Andrés Matonte para informar lo sucedido y el juez activó el protocolo antirracismo con la señal correspondiente. El partido estuvo interrumpido durante algunos instantes y luego continuó. Ángel Di María, capitán de Central, también intervino para pedirles a los hinchas que cesaran con las agresiones.

Después del encuentro, Souza aseguró que los insultos se habían repetido durante distintos momentos del partido y relató que le gritaron expresiones racistas. El arquero también contó que los futbolistas de Central se acercaron para disculparse por lo ocurrido y diferenció a los jugadores de los hinchas involucrados.

Corinthians emitió posteriormente un comunicado en el que repudió el episodio y anunció que reclamará una investigación para identificar y sancionar a los responsables. El club brasileño calificó como "indignante" la reiteración de hechos de racismo en los estadios y pidió que se adopten las medidas correspondientes.

Rosario Central también inició la recopilación de imágenes de las cámaras del estadio y de registros realizados desde las tribunas para intentar identificar a los hinchas involucrados. Las posibles sanciones quedarán sujetas a la investigación y a las medidas que pueda adoptar la Conmebol.

En lo deportivo, el encuentro terminó 0-0 y dejó abierta la serie. La revancha entre Rosario Central y Corinthians se jugará el jueves 20 de agosto a las 21.30, en San Pablo, donde se definirá el equipo que avanzará a los cuartos de final de la Copa Libertadores.