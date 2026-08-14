Cadena 3 acompaña a las infancias con grandes fiestas y una megatransmisión en Córdoba y Rosario
El domingo 16 de agosto, el Estadio Kempes y el Parque Urquiza ofrecerán música, juegos y actividades gratuitas. La radio tendrá una participación especial en ambas ciudades.
14/08/2026 | 13:54Redacción Cadena 3
FOTO: Mega transmisión de Cadena 3 este domingo para el Día del Niño.
Dos ciudades, una misma celebración. Cadena 3 acompañará este domingo 16 de agosto a las familias con dos grandes propuestas por el Día del Niño: la tradicional fiesta en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba, y una nueva edición del Festival ReDi para las Infancias, en Rosario.
Música, juegos, regalos, espectáculos y actividades recreativas serán parte de una jornada federal que reunirá a miles de niñas y niños. En ambos encuentros habrá entrada gratuita y una destacada presencia de Cadena 3.
• Una gran mañana familiar en el Kempes
En Córdoba, la celebración comenzará a las 8 en el estadio Mario Alberto Kempes. Las familias serán recibidas con el tradicional chocolate caliente y criollos, mientras que también se entregarán regalos a los niños y niñas presentes.
La previa estará a cargo de Luis Muñoz y contará con música, DJs, payasos y un gran espectáculo con más de 200 bailarines.
El escenario principal reunirá a Bandín, Pim Pau, Simón Aguirre, Roze, Los Caligaris, Jean Carlos, La Granja de Zenón, K4os y Ángela Leiva. La conducción estará en manos de Geo Monteagudo y "Colorete" Gianola.
La fiesta es organizada conjuntamente por el Gobierno de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba, con el impulso de Cadena 3, La Popu, Cadena Heat y Cosquín Rock Radio. La entrada será libre y gratuita para toda la familia.
La radio acompaña el evento con una transmisión especial de "Amamos Argentina" con Chema Forte desde el estadio.
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Córdoba. Libre y gratuita: lo que tenés que saber para la fiesta del Día del Niño este domingo en el Kempes
La celebración comenzará desde las 8, con entrada libre. Habrá colectivos gratuitos desde distintos puntos de la ciudad y beneficios en las líneas urbanas.
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• Cadena 3 también será parte de ReDi en Rosario
La celebración continuará en Rosario, donde el Parque Urquiza recibirá por primera vez al Festival ReDi para las Infancias. La propuesta se desarrollará de 10 a 18, con una amplia agenda de juegos, talleres, deportes, experiencias vinculadas con la ciencia, la tecnología y la sustentabilidad, espacios para las primeras infancias y numerosas sorpresas.
Sobre el escenario se presentarán Pau Pau, Sofi Gazzaniga, Marcela Morelo y Los Lirios, con alternativas musicales pensadas para compartir entre distintas generaciones. Además, volverá a realizarse el tradicional sorteo de bicicletas.
Cadena 3 acompañará el encuentro con artistas, un móvil de exteriores y la transmisión en vivo de "Tarde y Media", junto a Mati Arrieta y Agos Meneghetti.
El ingreso a ReDi también será gratuito, aunque las personas mayores de 12 años deberán obtener previamente una entrada sin cargo con código QR a través del sitio oficial de la Municipalidad de Rosario. Los menores de esa edad no necesitarán código para acceder.
De Córdoba a Rosario, Cadena 3 volverá a encontrarse con su audiencia fuera del estudio y cerca de las familias, en una jornada atravesada por la música, el juego y la alegría de celebrar juntos a las infancias.
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La casa de los artistas. Ángela Leiva anticipó su show por el Día del Niño: “Siempre estoy lista para bailar”
La reina de la cumbia será una de las grandes protagonistas de la celebración en Córdoba. Antes de su presentación, habló con Cadena 3 de su show, los más chicos y su nuevo disco.
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Lectura rápida
¿Qué celebran Cadena 3 y las familias?
Celebran el Día del Niño con eventos en Córdoba y Rosario.
¿Quiénes participan en los eventos?
Participan Cadena 3, artistas como Bandín, Marcela Morelo, y organizaciones como el Gobierno de Córdoba.
¿Cuándo se llevarán a cabo las celebraciones?
Las celebraciones se realizarán el domingo 16 de agosto.
¿Dónde se realizarán los eventos?
En el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba y en el Parque Urquiza en Rosario.
¿Cómo se accede a los eventos?
La entrada es gratuita en ambos casos, pero los mayores de 12 años en Rosario deben obtener una entrada sin cargo con código QR.