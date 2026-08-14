Grooming y abuso sexual en Córdoba: la trama que investiga la Justicia y sus detalles más fuertes

FOTO: La trama que investiga la Justicia y sus detalles más fuertes.

La investigación por grooming, abuso sexual y presunta explotación sexual de tres adolescentes en Villa de María de Río Seco sacudió al norte de Córdoba y continúa sumando elementos que permiten reconstruir el contexto en el que se habrían producido los hechos.

La causa ya tiene 11 acusados y permanece bajo investigación de la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede. Entre los imputados se encuentra un hombre que se desempeñaba como asesor de un legislador de Córdoba.

Pero el expediente no se limita a determinar qué hicieron los adultos investigados. La Justicia también intenta establecer cómo pudieron desarrollarse durante meses situaciones de abuso en un contexto de extrema vulnerabilidad y qué responsabilidades pudieron existir por fuera de los hechos estrictamente penales.

Uno de los datos más sensibles surgió durante las evaluaciones médicas y psicológicas de las adolescentes: las tres tenían colocados implantes anticonceptivos subdérmicos desde hacía aproximadamente dos años, cuando tenían alrededor de 11 años.

Ese hallazgo abrió una nueva línea de investigación.

Cómo comenzó la causa

La investigación se inició a partir de la denuncia de la familia de una adolescente de 13 años que había desaparecido.

A través de la geolocalización de su teléfono celular, la Justicia pudo determinar que se encontraba en Sumampa, en el sur de Santiago del Estero, a unos 80 kilómetros de su domicilio.

Cuando una comisión policial llegó al lugar, encontró a la adolescente junto a otra joven de la misma edad y un hombre adulto.

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El análisis del teléfono de la menor permitió detectar comunicaciones con distintos hombres de Villa de María de Río Seco. Esa información llevó a profundizar la pesquisa y posteriormente apareció una tercera adolescente entre las posibles víctimas.

A partir de allí, la Fiscalía comenzó a reconstruir una serie de contactos y encuentros que habrían ocurrido durante varios meses.

Qué investiga la Fiscalía

Según la investigación, algunos de los adultos habrían contactado a las adolescentes a través de redes sociales para pedirles fotografías de contenido sexual.

Otros habrían acordado encuentros con ellas. En determinados casos, las imputaciones incluyen abuso sexual con acceso carnal y grooming.

Los investigadores también sospechan que algunos de los acusados compartían entre sí información sobre las adolescentes.

Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no encontró elementos suficientes para afirmar que existiera una estructura organizada de explotación sexual, con una persona encargada de captar, administrar o distribuir a las víctimas.

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La hipótesis que se analiza es que varios de los acusados, algunos de ellos vinculados a tareas de transporte o al servicio de remis, podrían haberse transmitido información entre sí.

Uno de los puntos que más preocupa a los investigadores es el contexto en el que se encontraban las tres adolescentes.

De acuerdo con la información aportada por la Fiscalía, las jóvenes atravesaban una situación de extrema vulnerabilidad. En ese escenario, algunos adultos habrían aprovechado sus necesidades para ofrecerles dinero u otros beneficios a cambio de encuentros.

La investigación también estableció que dos de las adolescentes habían abandonado la escuela.

La Justicia intenta determinar ahora qué sucedía en el entorno familiar y social de las menores y por qué distintos adultos pudieron mantener contacto con ellas durante tanto tiempo sin que la situación fuera advertida.

Las adolescentes se encuentran bajo asistencia de organismos especializados, entre ellos la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y el Centro Integrador Comunitario local.

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El hallazgo de los implantes anticonceptivos

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores surgió durante las evaluaciones médicas y psicológicas realizadas a las víctimas.

La fiscal Cepede confirmó que las tres adolescentes tenían colocados implantes anticonceptivos subdérmicos desde hacía aproximadamente dos años.

Al momento de la colocación, tenían alrededor de 11 años.

Las jóvenes señalaron que los dispositivos habían sido colocados en un establecimiento sanitario de Villa de María de Río Seco. El lugar ya fue identificado por la Fiscalía.

El hallazgo llevó a abrir una nueva línea de investigación para determinar quién colocó los implantes, bajo qué condiciones se realizó el procedimiento y si las niñas concurrieron acompañadas por un adulto responsable.

La Fiscalía también busca establecer cuáles eran los protocolos vigentes en ese centro de salud para atender a menores de esa edad y qué controles se realizaron antes de la colocación de los dispositivos.

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Esta investigación es independiente de la causa penal por los abusos y apunta a determinar si existió alguna irregularidad o eventual responsabilidad funcional en la atención sanitaria.

La pregunta que ahora intenta responder la Justicia

El hallazgo de los implantes abrió un interrogante que excede la investigación sobre los acusados por abuso sexual y grooming: cómo llegaron tres niñas de alrededor de 11 años a colocarse un método anticonceptivo y quién las acompañó durante ese procedimiento.

Según explicó la fiscal, una de las familias habría señalado que acompañó a una de las adolescentes al dispensario porque sabía que tenía una relación con un joven.

La investigación deberá establecer qué ocurrió concretamente en cada caso y si los adultos responsables tenían conocimiento de la situación que atravesaban las menores.

La Fiscalía también analiza si la colocación de los implantes estuvo relacionada de alguna manera con el contexto de abusos o si se trató de decisiones familiares y sanitarias independientes.

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Un asesor de la Legislatura, entre los detenidos

El expediente tuvo además una fuerte repercusión política luego de que se conociera que uno de los acusados, José Aníbal Ricardo Villarreal, era asesor del legislador departamental de Río Seco, Ernesto Ramón Flores.

Villarreal fue detenido junto con otros acusados y trasladado a la cárcel de Cruz del Eje.

Flores reconoció ante Cadena 3 que Villarreal trabajaba como asesor y explicó que pidió su baja inmediatamente después de conocer la detención.

Según el legislador, el hombre cumplía tareas territoriales y de asistencia en distintas localidades del departamento.

La fiscal Cepede aclaró que, hasta el momento, no existen elementos que indiquen que Flores conociera los hechos que se investigan.

La Justicia deberá determinar ahora cuál fue el rol concreto de Villarreal en los hechos y qué elementos existen para sostener las imputaciones en su contra.

La Legislatura anunció controles sobre sus contrataciones

El caso también derivó en una revisión de los mecanismos de contratación dentro de la Legislatura de Córdoba.

La Secretaría de Administración comunicó a empleados y funcionarios que se exigirá el certificado de antecedentes penales y de reincidencia para las nuevas contrataciones.

Según el comunicado, los certificados deberán presentarse antes del 31 de agosto y serán renovados cada seis meses.

La medida fue anunciada mientras continúa el debate sobre los controles para el ingreso y permanencia de personal en organismos estatales.

Qué falta determinar

La causa todavía tiene varios interrogantes abiertos. La Fiscalía continúa analizando celulares, computadoras, vehículos y otros elementos secuestrados durante los procedimientos. Esos peritajes pueden aportar información sobre los contactos entre los acusados y las víctimas, así como sobre eventuales comunicaciones entre los propios investigados.

También resta establecer con precisión qué ocurrió en cada uno de los encuentros denunciados, cuál fue la participación individual de los acusados y si existieron otros adultos involucrados.

Al mismo tiempo, la investigación sobre los implantes anticonceptivos deberá determinar quién los colocó, en qué circunstancias y qué controles médicos y familiares existieron.

Con 11 acusados y nuevas líneas de investigación abiertas, el expediente continúa avanzando en la Justicia de Córdoba mientras se intenta reconstruir una trama que, según la propia pesquisa, se desarrolló sobre un escenario de extrema vulnerabilidad de las adolescentes.

Informe de Juan Federico y Guillermo López.