Inflación: cuáles fueron los alimentos que más subieron en julio y qué se espera para agosto

FOTO: La inflación fue del 2,1% en julio y se aceleró levemente respecto a junio. (Archivo)

La inflación de julio fue del 2,1% y volvió a ubicarse por encima del 2%, luego del 1,9% registrado en junio. En los primeros siete meses de 2026 acumuló un 19,3%, mientras que la variación interanual alcanzó el 33,8%, de acuerdo con el informe del Indec.

El director del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), Germán Romero, explicó a Cadena 3 que el incremento estuvo impulsado por los gastos vinculados con las vacaciones de invierno, pero también por el comportamiento de los alimentos, el rubro de mayor peso dentro del índice.

Según el organismo oficial, Recreación y cultura fue la división que más aumentó, con un 5%, por las subas en paquetes turísticos y servicios culturales. Le siguieron Restaurantes y hoteles, con un 2,8%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, en tanto, avanzó un 2% en el promedio nacional y cortó la desaceleración que había mostrado durante los meses anteriores.

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• Aceites, azúcar, lácteos y yerba, entre las mayores subas

Romero sostuvo que, de acuerdo con el relevamiento de su instituto, los aceites, el azúcar, algunos productos lácteos y la yerba registraron aumentos de entre el 4% y el 6% durante julio. También se observaron incrementos similares en galletitas y harinas.

La carne vacuna, por el contrario, no mostró variaciones significativas y algunas ofertas puntuales provocaron bajas de entre el 2% y el 2,5%. El pollo se mantuvo estable. "Cuando el alimento sube, indefectiblemente impacta de manera directa en la inflación general", explicó el especialista.

Romero advirtió que esos aumentos se produjeron a pesar de la contracción del consumo. Según el relevamiento del IETSE, las ventas en volumen de los comercios alimenticios de proximidad cayeron un 8,3% interanual en julio.

El indicador contempla establecimientos como almacenes, carnicerías, verdulerías, fiambrerías y panaderías. De acuerdo con el especialista, el retroceso se mantiene cercano al 8% desde hace diez meses consecutivos.

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• Menor producción y costos fijos

El director del instituto consideró que una posible explicación para la continuidad de las subas es la baja utilización de la capacidad instalada de la industria. "Cuando cae la demanda, la industria produce a un menor ritmo, pero los costos fijos, como el mantenimiento de las plantas, los salarios, los impuestos y los servicios, continúan", señaló.

Romero estimó que la industria argentina trabaja, en promedio, al 60% de su capacidad. De esta manera, los costos se distribuyen entre una menor cantidad de unidades producidas y terminan presionando sobre los precios.

"No es una justificación, sino tratar de encontrar una lógica. Si fuera solamente por la demanda, no debería subir prácticamente ningún producto y mucho menos los alimentos", aclaró.

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• Qué puede pasar con la inflación

Romero proyectó una leve desaceleración para agosto, con un índice que podría ubicarse entre el 1,8% y el 1,9%. Sin embargo, consideró que esa diferencia de algunas décimas resulta prácticamente imperceptible para las familias.

El IETSE prevé que la inflación continuará alrededor del 2% mensual hasta fin de año y que 2026 cerrará con una suba acumulada del 31,5%.

La proyección, aclaró, podría modificarse ante una suba pronunciada del dólar, cambios en el tipo de cambio o algún impacto proveniente del escenario internacional.

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• Diferencias en la medición de la canasta básica

Romero también se refirió a la diferencia entre la canasta básica calculada por el Indec y la estimación del instituto que dirige. El organismo oficial ubicó en julio la canasta básica alimentaria de una familia de cuatro integrantes en $708.016 y la canasta básica total en $1.564.716, según el reporte oficial.

El IETSE, en cambio, estimó que la canasta alimentaria se acercó a $1,1 millones y que la total rozó los $2 millones.

Romero explicó que el relevamiento privado contempla 136.000 precios en 2.300 comercios y afirmó que la principal diferencia se encuentra en el valor asignado a los alimentos, que —según su interpretación— está subestimado en el cálculo oficial.

Por último, indicó que las ventas digitales todavía tienen una incidencia "cercana a cero" en el consumo de alimentos. "La mayoría de las familias compra la comida en comercios cercanos y no por internet", concluyó.

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Entrevista de Rodolfo Barili.