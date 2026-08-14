Newell's fue sancionado por el uso de pirotecnia en el partido ante Boca
La popular Diego Maradona tendrá una restricción durante dos partidos: no se permitirá el ingreso de bombos,banderas ni instrumentos de cualquier tipo. El club ya fue notificado de la medida.
14/08/2026 | 13:33Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Tribuna popular Diego Maradona.
Newell's fue sancionado con dos partidos de restricción para la tribuna popular Diego Maradona por el uso y lanzamiento de pirotecnia durante el encuentro ante Boca. El club ya fue notificado de la medida.
La resolución establece que durante esos dos partidos los hinchas no podrán ingresar a esa tribuna con bombos, banderas ni instrumentos de cualquier tipo. La sanción se aplicará sobre la popular y no implica el cierre total del estadio.
Según se informó, antes de cada partido se realiza una revisión para controlar el ingreso de pirotecnia. El procedimiento se lleva adelante en la denominada Hora Cero del operativo de seguridad, con la intervención de la Brigada de Explosivos de la Policía de Santa Fe.
Lectura rápida
¿Qué sanción recibió Newell's? Newell's fue sancionado con dos partidos de restricción para la tribuna popular Diego Maradona.
¿Por qué fue sancionado? La sanción fue impuesta por el uso y lanzamiento de pirotecnia durante un partido contra Boca.
¿Qué restricciones se aplicarán? Los hinchas no podrán ingresar a la tribuna con bombos, banderas ni instrumentos durante los dos partidos.
¿Quién controla el ingreso de pirotecnia? La revisión del ingreso de pirotecnia es realizada por la Brigada de Explosivos de la Policía de Santa Fe.
¿Qué es la Hora Cero? La Hora Cero es el momento del operativo de seguridad en el que se controla el ingreso de pirotecnia antes de cada partido.