Newell's fue sancionado por el uso de pirotecnia en el partido ante Boca

Newell's fue sancionado con dos partidos de restricción para la tribuna popular Diego Maradona por el uso y lanzamiento de pirotecnia durante el encuentro ante Boca. El club ya fue notificado de la medida.

La resolución establece que durante esos dos partidos los hinchas no podrán ingresar a esa tribuna con bombos, banderas ni instrumentos de cualquier tipo. La sanción se aplicará sobre la popular y no implica el cierre total del estadio.

Según se informó, antes de cada partido se realiza una revisión para controlar el ingreso de pirotecnia. El procedimiento se lleva adelante en la denominada Hora Cero del operativo de seguridad, con la intervención de la Brigada de Explosivos de la Policía de Santa Fe.