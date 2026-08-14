Alcoholemia positiva: le retuvieron la camioneta tras dar 0,44 g/l en un control en Rosario
El procedimiento se realizó este viernes por la mañana en Cerrito e Italia, donde personal de Tránsito municipal detectó al conductor de 49 años y dispuso el traslado del vehículo al corralón.
14/08/2026 | 13:56Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Camioneta Dodge Ram secuestrada.
Un hombre de 49 años fue detectado con alcoholemia positiva este viernes por la mañana durante un control realizado en la zona de Cerrito e Italia, en Rosario. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional II.
FOTO: El conductor tenía 0,44 gramos de alcohol por litro de sangre.
Según informaron fuentes policiales, el conductor fue identificado mientras circulaba en una camioneta Dodge Ram. Ante la presencia de agentes de Tránsito municipal, se realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,44 gramos de alcohol por litro de sangre.
Tras el resultado positivo, los inspectores labraron el acta correspondiente y dispusieron la remisión del vehículo al corralón municipal de Rosario. El operativo se realizó alrededor de las 10.30 de este viernes.
Lectura rápida
¿Quién fue detectado con alcoholemia positiva? Un hombre de 49 años.
¿Dónde ocurrió el control? En la zona de Cerrito e Italia, en Rosario.
¿Qué resultado arrojó el test de alcoholemia? Un resultado de 0,44 gramos de alcohol por litro de sangre.
¿Qué vehículo conducía el hombre? Una camioneta Dodge Ram.
¿A qué hora se realizó el operativo? Alrededor de las 10.30 de este viernes.