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Una ola solidaria se movilizó para ayudar a la familia que perdió todo en el incendio

Oyentes de Cadena 3 ofrecieron camas, colchones, ropa, electrodomésticos y hasta vehículos para colaborar con Luciana. La vivienda y la rotisería familiar quedaron destruidas.

14/08/2026 | 12:29Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Luciana y su familia. Un incendio destruyó su casa en barrio Maldonado. (Lucía González/Cadena 3)

FOTO: Luciana y su familia. Un incendio destruyó su casa en barrio Maldonado. (Lucía González/Cadena 3)

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    Audio. Una ola solidaria se moviliza para ayudar a la familia que perdió todo en el incendio

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Una amplia movida solidaria se puso en marcha este viernes para ayudar a Luciana y a su familia, quienes perdieron su vivienda y la rotisería que representaba su sustento económico tras el incendio ocurrido durante la madrugada en la calle Obispo Maldonado, en Córdoba.

Luego de conocerse el caso a través de Cadena 3, numerosos oyentes se comunicaron con el programa "Juntos" para ofrecer camas, colchones, ropa, almohadas, toallas, mantas y electrodomésticos.

Entre las donaciones apareció incluso un lavarropas automático ofrecido por un vecino de Río Tercero. Otra persona que viajaba desde La Falda hacia la capital provincial puso a disposición su vehículo para colaborar con el traslado de los elementos.

Mientras tanto, personal de la Municipalidad de Córdoba y del Gobierno provincial comenzó a asistir a la familia y a realizar un relevamiento para determinar sus necesidades y el estado de la propiedad.

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Luciana volvió a hablar con Cadena 3 desde la casa de su hermana Gabriela, ubicada en el mismo terreno, y contó que sufrió un golpe en una pierna cuando escapó por una ventana.

La mujer recordó que una de sus hijas comenzó a gritar porque no podía respirar y que eso la despertó. Al advertir que el fuego avanzaba sobre la habitación de sus hijos, logró retirar una reja y salir por la ventana para luego ayudar a las niñas.

"No sé de dónde saqué la fuerza", expresó, todavía conmovida por lo ocurrido. La pareja y sus cuatro hijos lograron salir de la propiedad y se encuentran en buen estado de salud.

La vivienda afectada permanece con peligro de derrumbe y las autoridades ordenaron mantener despejado el sector. La estructura podría ser demolida debido a los graves daños provocados por las llamas.

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• Cómo colaborar con la familia

Las donaciones serán recibidas por Gabriela, hermana de Luciana, en su vivienda de Obispo Maldonado 3.635.

Quienes deseen colaborar o coordinar la entrega de elementos pueden comunicarse al teléfono 351-344-2705.

Además de sus pertenencias, la familia perdió la rotisería que funcionaba en la propiedad incendiada y constituía su principal fuente de ingresos. La campaña busca reunir los elementos indispensables para que pueda comenzar a reconstruir su vida y recuperar su actividad laboral.

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Informe de Gonzalo Carrasquera. Entrevista de Fernando Genesir.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con la familia de Luciana? Perdieron su vivienda y la rotisería en un incendio.

¿Quiénes están ayudando a la familia? Numerosos oyentes de Cadena 3 y personal de la Municipalidad de Córdoba.

¿Cuándo ocurrió el incendio? Durante la madrugada, aunque no se especifica la fecha exacta.

¿Dónde se pueden entregar las donaciones? En la vivienda de Gabriela, en Obispo Maldonado 3635, esquina Learte, barrio San Vicente.

¿Por qué es importante la campaña de donaciones? La familia necesita recursos para reconstruir su vida y recuperar su actividad laboral tras perder su fuente de ingresos.

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