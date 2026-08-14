Una ola solidaria se movilizó para ayudar a la familia que perdió todo en el incendio

FOTO: Luciana y su familia. Un incendio destruyó su casa en barrio Maldonado. (Lucía González/Cadena 3)

Una amplia movida solidaria se puso en marcha este viernes para ayudar a Luciana y a su familia, quienes perdieron su vivienda y la rotisería que representaba su sustento económico tras el incendio ocurrido durante la madrugada en la calle Obispo Maldonado, en Córdoba.

Luego de conocerse el caso a través de Cadena 3, numerosos oyentes se comunicaron con el programa "Juntos" para ofrecer camas, colchones, ropa, almohadas, toallas, mantas y electrodomésticos.

Entre las donaciones apareció incluso un lavarropas automático ofrecido por un vecino de Río Tercero. Otra persona que viajaba desde La Falda hacia la capital provincial puso a disposición su vehículo para colaborar con el traslado de los elementos.

Mientras tanto, personal de la Municipalidad de Córdoba y del Gobierno provincial comenzó a asistir a la familia y a realizar un relevamiento para determinar sus necesidades y el estado de la propiedad.

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Luciana volvió a hablar con Cadena 3 desde la casa de su hermana Gabriela, ubicada en el mismo terreno, y contó que sufrió un golpe en una pierna cuando escapó por una ventana.

La mujer recordó que una de sus hijas comenzó a gritar porque no podía respirar y que eso la despertó. Al advertir que el fuego avanzaba sobre la habitación de sus hijos, logró retirar una reja y salir por la ventana para luego ayudar a las niñas.

"No sé de dónde saqué la fuerza", expresó, todavía conmovida por lo ocurrido. La pareja y sus cuatro hijos lograron salir de la propiedad y se encuentran en buen estado de salud.

La vivienda afectada permanece con peligro de derrumbe y las autoridades ordenaron mantener despejado el sector. La estructura podría ser demolida debido a los graves daños provocados por las llamas.

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• Cómo colaborar con la familia

Las donaciones serán recibidas por Gabriela, hermana de Luciana, en su vivienda de Obispo Maldonado 3.635.

Quienes deseen colaborar o coordinar la entrega de elementos pueden comunicarse al teléfono 351-344-2705.

Además de sus pertenencias, la familia perdió la rotisería que funcionaba en la propiedad incendiada y constituía su principal fuente de ingresos. La campaña busca reunir los elementos indispensables para que pueda comenzar a reconstruir su vida y recuperar su actividad laboral.

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Informe de Gonzalo Carrasquera. Entrevista de Fernando Genesir.