Ante el aumento de la morosidad, el Gobierno flexibilizó el acceso a los vouchers educativos
La medida suspende dos requisitos clave del reglamento para que las familias que adeuden cuotas escolares no pierdan el beneficio durante el ciclo lectivo en curso.
14/08/2026 | 11:43Redacción Cadena 3
FOTO: Vouchers Educativos.
El Gobierno nacional flexibilizó los requisitos para mantener el beneficio de los Vouchers Educativos ante el crecimiento de la morosidad en los colegios de gestión privada. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 505, publicada en el Boletín Oficial, y suspende hasta finales de diciembre de 2026 la aplicación de dos artículos del reglamento general del programa.
La medida busca evitar que las familias beneficiarias pierdan la asistencia estatal por acumular cuotas impagas y, de esa forma, proteger las trayectorias educativas de los alumnos durante el ciclo lectivo en curso.
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Qué artículos se suspendieron
Los dos puntos del reglamento cuya aplicación se suspendió son el artículo 14 y el artículo 21, inciso “e”.
El artículo 14 establecía que las escuelas debían informar mensualmente la nómina de beneficiarios que adeudaran cuotas. Ante la falta de pago de dos cuotas, el beneficio se suspendía hasta regularizar la situación (con posibilidad de cobro retroactivo). Si se acumulaban tres cuotas impagas, el voucher era cancelado.
El artículo 21, inciso “e”, contemplaba el cese de la prestación del beneficio por adeudar tres o más cuotas escolares.
Con la suspensión de ambos artículos, la acumulación de cuotas escolares impagas ya no podrá derivar en la suspensión o cancelación del beneficio hasta finales de diciembre.
Cómo funciona el programa
El programa Vouchers Educativos permite cubrir hasta el 50% de la cuota mensual correspondiente a la jornada simple en instituciones educativas de gestión privada que reciben el 75% o más de aporte estatal.
Para acceder al beneficio, el ingreso familiar no debe superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, que en agosto equivalen a $2.636.200.
El contexto de la morosidad
La decisión del Gobierno se produce en un escenario de creciente atraso en el pago de las cuotas escolares. Según el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), Martín Zurita, la morosidad promedio alcanzó el 11%, por encima del 7% registrado el año pasado.
En algunas zonas del sur y oeste del conurbano bonaerense, el porcentaje de familias con deudas supera el 20%. El sector privado atribuye el aumento a la pérdida de poder adquisitivo y al incremento de los costos de los servicios, que obligan a muchos hogares a priorizar otros gastos.
La resolución aclara que la suspensión de los requisitos no implica la condonación de las deudas con los colegios: las familias continúan obligadas a regularizar los pagos pendientes.
Lectura rápida
¿Qué medida tomó el Gobierno nacional?
El Gobierno nacional flexibilizó los requisitos para mantener el beneficio de los Vouchers Educativos ante el aumento de la morosidad en colegios privados.
¿Quién es el secretario ejecutivo de AIEPA?
El secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) es Martín Zurita.
¿Cuándo se suspenderán los artículos del reglamento?
La suspensión de los artículos del reglamento se extiende hasta finales de diciembre de 2026.
¿Dónde se reporta una alta morosidad en el pago de cuotas?
En algunas zonas del sur y oeste del conurbano bonaerense, el porcentaje de familias con deudas supera el 20%.
¿Por qué se tomó esta decisión?
La decisión busca evitar que las familias pierdan la asistencia estatal por acumular cuotas impagas y proteger las trayectorias educativas de los alumnos.