Proyecto para sembrar al costado de las rutas: "Buscamos volcar a la producción 50.000 hectáreas"

El diputado del PRO Javier Sánchez Wrba impulsa un proyecto para incorporar a la producción unas 50.000 hectáreas de tierras de dominio público que actualmente se encuentran desaprovechadas a los costados de las rutas nacionales. La iniciativa propone otorgar permisos de uso a productores mediante contratos y el pago de un canon al Estado. "Buscamos volcar a la producción miles de hectáreas que son del Estado Nacional, que hoy están desaprovechadas", explicó el legislador en diálogo con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario.

Sánchez Wrba aclaró que el proyecto no contempla sembrar sobre las banquinas propiamente dichas ni sobre las zonas de seguridad. "El proyecto excluye expresamente lo que tiene que ver con las banquinas propiamente dichas y la zona de seguridad", señaló. La propuesta apunta a utilizar la franja ubicada entre el final de la banquina y el alambrado de los campos linderos, que técnicamente se denomina franja adyacente a la calzada dentro de la zona de camino.

Según explicó el diputado, la estimación inicial es que podrían incorporarse más de 50.000 hectáreas con aptitud productiva. "Hoy se podrían volcar a la producción más de 50.000 hectáreas agrícolas que tienen aptitud agrícola y que hoy están completamente desaprovechadas", afirmó. Además, remarcó que esas superficies actualmente generan un costo para el Estado debido a las tareas de mantenimiento y corte de pasto.

El legislador sostuvo que la propuesta también permitiría generar recursos adicionales para el Estado Nacional y destinarlos a infraestructura vial. "Podemos generar recursos para el Estado que los podemos volcar también en la mejora y el mantenimiento de las rutas nacionales que tanta falta hace", indicó. En ese sentido, recordó que el país arrastra desde hace años un déficit de infraestructura y cuestionó el estado de numerosas rutas nacionales.

Sánchez Wrba explicó que el proyecto contempla una diferencia entre las rutas que continúan bajo la órbita de Vialidad Nacional y aquellas que están concesionadas. En este último caso, propone que el Gobierno pueda establecer acuerdos con las empresas para incorporar los ingresos generados por la explotación productiva de esas tierras a la ecuación económica de las concesiones. "Si vos vas a generar nuevos recursos que van a beneficiar a la concesionaria, eso debe ser reflejado obviamente en el servicio que se presta o en una reducción en el peaje", sostuvo.

En cuanto al potencial productivo, el diputado estimó que si se utilizara la superficie para cultivar soja, podrían incorporarse entre 120.000 y 150.000 toneladas adicionales a la cosecha nacional. Aclaró que se trata de una estimación conservadora porque no toda la red vial tiene aptitud agrícola. "Tomamos como referencia que entre el 60 y el 65% de la tierra de estos corredores puede ser destinada a la producción agrícola", explicó.

Finalmente, Sánchez Wrba detalló que los productores que utilicen esas tierras deberán pagar un canon por tratarse de terrenos de dominio público. "Lo que proponemos en el proyecto es que pagues un canon por utilizar la tierra de dominio público. Un alquiler, una especie de alquiler", explicó. El objetivo, según señaló, es que el Estado obtenga recursos adicionales mientras los productores puedan ampliar la superficie productiva sin afectar las condiciones de seguridad de las rutas.



Entrevista de Alberto Lotuf.