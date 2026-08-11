Más de la mitad de las calles del microcentro de Córdoba no son caminables, según la UNC

La Universidad Nacional de Córdoba desarrolló un Índice de Caminabilidad que permite evaluar, cuadra por cuadra, las condiciones de seguridad y confort para quienes se desplazan a pie por la ciudad. El relevamiento ya alcanzó unas 1.420 cuadras de siete barrios y recopiló 56.920 datos.

El proyecto fue presentado en los estudios de Cadena 3 Argentina por Santiago Palma, secretario de Innovación y Vinculación Tecnológica de la UNC, junto a los investigadores Carlos Luca y Sebastián Bonino, integrantes del Observatorio Urbano Córdoba.

La iniciativa comenzó en 2023 con un relevamiento del microcentro y luego se amplió a barrios como General Paz, barrio Juniors, Nueva Córdoba, Güemes, Observatorio y parte de Alberdi. El objetivo es transformar las condiciones de las veredas en información concreta que permita conocer dónde existen mayores dificultades para caminar y aportar evidencia para la planificación urbana.

40 variables por cada cuadra

El estudio se realiza mediante trabajo de campo: los investigadores y estudiantes recorren las calles y registran información directamente en cada cuadra, en lugar de utilizar únicamente imágenes satelitales.

Entre las variables analizadas se encuentran el ancho de las veredas, el ancho útil para circular, la presencia de árboles, baldosas flojas, obstáculos, rampas, cruces y otros elementos que pueden facilitar o dificultar el desplazamiento. También se incorporan mediciones de ruido.

En aproximadamente diez minutos, un equipo puede relevar unas 40 variables de una cuadra. La información luego es georreferenciada y representada en un mapa mediante colores: el verde identifica los sectores con mejores condiciones para caminar, mientras que el rojo señala aquellos que presentan mayores dificultades.

La herramienta fue desarrollada inicialmente con registros en papel y lápiz y posteriormente se incorporó una aplicación basada en QField, vinculada al sistema de información geográfica QGIS. Los investigadores trabajan además en un manual de procedimiento que permita replicar la metodología en otras ciudades.

Solo el 20% obtuvo luz verde

Uno de los principales resultados del relevamiento en el microcentro es que alrededor del 20% de las calles analizadas presenta condiciones consideradas óptimas para caminar y aparece en color verde.

En el extremo contrario, cerca del 55% se encuentra en rojo. Esto significa que más de la mitad de las calles relevadas presenta condiciones que no resultan adecuadas para garantizar un desplazamiento seguro y confortable.

El resto se ubica en una situación intermedia, representada por el color amarillo.

Para los investigadores, la caminabilidad no se limita al estado de una baldosa. Una calle debe permitir que distintas personas puedan desplazarse con seguridad y comodidad, incluyendo quienes utilizan bastón, muletas o silla de ruedas, personas con discapacidad visual y quienes circulan con cochecitos de bebés.

También se consideran aspectos vinculados al confort, como el arbolado. En una ciudad como Córdoba, donde las temperaturas pueden ser elevadas durante buena parte del año, la sombra y la presencia de vegetación son factores relevantes para la experiencia del peatón.

Datos para tomar decisiones

El proyecto busca que la información generada por la universidad pueda convertirse en un insumo para las autoridades municipales.

Santiago Palma destacó la importancia de contar con indicadores que permitan tomar decisiones de gestión basadas en evidencia y no solamente en percepciones. El relevamiento permite, por ejemplo, identificar cuántos árboles hay en una determinada cuadra o detectar sectores donde existen mayores problemas de infraestructura peatonal.

La metodología también permite repetir los relevamientos con el paso del tiempo para evaluar si las intervenciones realizadas en la ciudad producen mejoras. En particular, los investigadores observaron modificaciones en distintas zonas del microcentro durante el último año y plantean volver a medir para determinar cómo impactaron esos cambios.

Un proyecto interdisciplinario

El Índice de Caminabilidad nació dentro del Observatorio Urbano Córdoba, un espacio que reúne a cuatro unidades académicas de la UNC: las facultades de Ciencias Sociales, Arquitectura, Filosofía y Ciencias Económicas.

El equipo está integrado, entre otros, por Cristian Terreno, Sabrina Sagiorato y Florencia Fernández, además de Luca y Bonino. También participan estudiantes de Urbanismo y Geografía, que realizan prácticas y ayudantías durante su formación.

La propuesta fue creciendo hasta incorporar integrantes de otras carreras y disciplinas, en una lógica interdisciplinaria que busca generar diagnósticos urbanos desde distintas perspectivas.

Uno de los objetivos del equipo es que el índice pueda utilizarse en otras ciudades. Según explicaron los investigadores, la metodología desarrollada en Córdoba puede ser replicada y adaptada a diferentes contextos urbanos.

La iniciativa apunta, en definitiva, a convertir algo tan cotidiano como caminar por una vereda en información medible: saber dónde están los problemas, dimensionarlos y ofrecer datos concretos para pensar cómo mejorar la ciudad.

Entrevista de "Viva la Radio".