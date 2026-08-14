Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 14 de agosto

La moneda estadounidense sigue siendo un tema de interés para los argentinos, y las cotizaciones del dólar son un indicativo del estado de la economía. Actualmente, el dólar oficial se encuentra en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, actualizado el 13 de agosto a las 18:00. Este tipo de cambio es el que utilizan los bancos y las entidades habilitadas por el Banco Central y marca el precio al cual se pueden adquirir dólares para viajes, compras en el exterior o pagos de servicios.

En el mercado paralelo, conocido como dólar blue, la situación es diferente: la cotización se ubica en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, según los datos más recientes del 13 de agosto a las 20:57. Este precio más elevado refleja la demanda no satisfecha en el mercado formal y la desconfianza en las políticas cambiarias del país.

Otro tipo de cambio relevante es el dólar mayorista, que en este momento se encuentra en $1.483 para la compra y $1.492 para la venta, también actualizado el 13 de agosto a las 16:16. Este tipo de cambio está destinado a operaciones de grandes volúmenes y generalmente tiene un costo menor que el oficial.

Además, el dólar contado con liquidación (CCL), una operativa que permite comprar dólares en el exterior y transferirlos a cuentas locales, cotiza a $1.579,5 para la compra y $1.581,4 para la venta, según los datos de la misma jornada a las 20:57. El CCL es utilizado por empresas e inversores para operar en la moneda estadounidense sin recurrir a los mercados formales.

Otro factor a tener en cuenta es el dólar cripto, que se establece mediante transacciones en criptoactivos y actualmente se encuentra en $1.577,63 para la compra y $1.580,7 para la venta. Este tipo de cambio ha ganado relevancia en el último tiempo a medida que más personas y empresas adoptan monedas digitales.

Finalmente, el dólar tarjeta, que incluye impuestos como el 30% del Impuesto PAIS y la percepción de ganancias, se encuentra en $1.904,5 para la compra y $1.969,5 para la venta. Este tipo de cambio afecta a quienes utilizan la tarjeta en el exterior y representa un costo extra significativo al momento de viajar.

Los movimientos en las cotizaciones del dólar están influenciados por varias condiciones internas y externas, como la inflación, las reservas del Banco Central, la situación política y económica del país, y la tendencia del dólar a nivel internacional. La escalada del tipo de cambio también refleja la incertidumbre ante un contexto global cambiante.