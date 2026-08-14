Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 14 de agosto
Este viernes 14 de agosto, el dólar oficial cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. En el mercado paralelo, el dólar blue alcanza los $1.520 para la compra y $1.540 para la venta.
FOTO: Dólar
La moneda estadounidense sigue siendo un tema de interés para los argentinos, y las cotizaciones del dólar son un indicativo del estado de la economía. Actualmente, el dólar oficial se encuentra en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta, actualizado el 13 de agosto a las 18:00. Este tipo de cambio es el que utilizan los bancos y las entidades habilitadas por el Banco Central y marca el precio al cual se pueden adquirir dólares para viajes, compras en el exterior o pagos de servicios.
En el mercado paralelo, conocido como dólar blue, la situación es diferente: la cotización se ubica en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, según los datos más recientes del 13 de agosto a las 20:57. Este precio más elevado refleja la demanda no satisfecha en el mercado formal y la desconfianza en las políticas cambiarias del país.
Otro tipo de cambio relevante es el dólar mayorista, que en este momento se encuentra en $1.483 para la compra y $1.492 para la venta, también actualizado el 13 de agosto a las 16:16. Este tipo de cambio está destinado a operaciones de grandes volúmenes y generalmente tiene un costo menor que el oficial.
Además, el dólar contado con liquidación (CCL), una operativa que permite comprar dólares en el exterior y transferirlos a cuentas locales, cotiza a $1.579,5 para la compra y $1.581,4 para la venta, según los datos de la misma jornada a las 20:57. El CCL es utilizado por empresas e inversores para operar en la moneda estadounidense sin recurrir a los mercados formales.
Otro factor a tener en cuenta es el dólar cripto, que se establece mediante transacciones en criptoactivos y actualmente se encuentra en $1.577,63 para la compra y $1.580,7 para la venta. Este tipo de cambio ha ganado relevancia en el último tiempo a medida que más personas y empresas adoptan monedas digitales.
Finalmente, el dólar tarjeta, que incluye impuestos como el 30% del Impuesto PAIS y la percepción de ganancias, se encuentra en $1.904,5 para la compra y $1.969,5 para la venta. Este tipo de cambio afecta a quienes utilizan la tarjeta en el exterior y representa un costo extra significativo al momento de viajar.
Los movimientos en las cotizaciones del dólar están influenciados por varias condiciones internas y externas, como la inflación, las reservas del Banco Central, la situación política y económica del país, y la tendencia del dólar a nivel internacional. La escalada del tipo de cambio también refleja la incertidumbre ante un contexto global cambiante.
Lectura rápida
¿Cuál es el precio actual del dólar oficial?
El dólar oficial cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta.
¿Qué es el dólar blue y su cotización actual?
El dólar blue es el tipo de cambio paralelo, actualmente a $1.520 para la compra y $1.540 para la venta.
¿Qué significa el dólar contado con liquidación?
Es una forma de adquirir dólares en el exterior, cotizando a $1.579,5 para la compra y $1.581,4 para la venta.
¿Cuál es el impacto del dólar tarjeta?
Este tipo de cambio afecta a quienes viajan al exterior, con un costo de $1.904,5 para la compra y $1.969,5 para la venta.
¿Qué aspectos afectan las cotizaciones del dólar?
Las cotizaciones se ven influenciadas por la inflación, las políticas económicas y la situación internacional del dólar.