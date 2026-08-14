Jeremías Ledesma, tras el 0-0 ante Corinthians: "No patearon al arco"
El arquero fue titular en el Gigante de Arroyito y destacó la presión y las coberturas del equipo dirigido por Jorge Almirón. La serie de octavos de final de la Copa Libertadores se resolverá en Brasil.
14/08/2026 | 07:58Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Jeremías Ledesma, arquero de Rosario Central.
Jeremías Ledesma analizó el empate 0-0 de Rosario Central ante Corinthians por la Copa Libertadores y destacó el funcionamiento del equipo. El arquero canalla remarcó que el conjunto brasileño no logró generar situaciones claras: "No me pateó el arco Corinthians. Ahí está. No pateó el arco Corinthians".
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Ledesma atribuyó el resultado al trabajo colectivo y a la presión que ejerció el equipo dirigido por Jorge Almirón. "Nosotros hicimos un muy buen trabajo. Corinthians es un equipo que es protagonista, que tiene jugadores de mucha calidad, que tiene un presupuesto muy alto, y mis compañeros hicieron un partido increíble", sostuvo, y destacó que las coberturas y la presión alta fueron claves para mantener el arco en cero.
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Copa Libertadores. Rosario Central empató con Corinthians e irá por la clasificación a Brasil
En un cotejo más peleado que jugado, el "Canalla" no pudo sacar ventaje e igualó 0 a 0 frente al "Timao". En una semana, la revancha en San Pablo.
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De cara a la revancha en Brasil, el arquero aseguró que Central deberá repetir el rendimiento para tener posibilidades de avanzar. "Hay que jugar igual. Ellos obviamente van a estar de local, pero si hacemos un partido como el de hoy, en donde Corinthians no nos pateó al arco, no nos pudo someter en su juego con jugadores de calidad, yo creo que nos podemos acercar a la victoria", afirmó.
Lectura rápida
¿Qué analizó Jeremías Ledesma? Analizó el empate 0-0 de Rosario Central ante Corinthians por la Copa Libertadores.
¿Quién es el director técnico de Rosario Central? El director técnico de Rosario Central es Jorge Almirón.
¿Dónde se jugará la revancha? La revancha se jugará en Brasil.
¿Cómo fue el rendimiento de Corinthians según Ledesma? Corinthians no logró patear al arco en el partido, según Ledesma.
¿Por qué es importante repetir el rendimiento? Repetir el rendimiento es clave para tener posibilidades de avanzar en la Copa Libertadores.