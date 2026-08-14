Día del Niño: advierten por bajas ventas y aseguran que el juguete está "muy accesible"
El referente de la Cámara de Jugueterías de Rosario, Matías Benzi, señaló a Cadena 3 Rosario que el sector llega a la fecha con un nivel de demanda menor al esperado y apuesta a promociones, cuotas y descuentos.
14/08/2026 | 07:11Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Juguetería en Rosario.
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Cadena 3 Rosario
Las ventas de juguetes para el Día del Niño vienen por debajo de las expectativas en Rosario, según advirtió Matías Benzi, referente de la Cámara de Jugueterías de Rosario. El sector esperaba un mayor movimiento durante las vacaciones de invierno, pero señaló que hubo mucha circulación de personas y poco consumo.
“La gente salió mucho, compró pero poco”, resumió Benzi. Frente a este escenario, las jugueterías prepararon distintas alternativas para incentivar las compras de cara al fin de semana, entre ellas promociones, descuentos, cuotas y una amplia variedad de productos.
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El referente mantuvo además que los precios de los juguetes se mantienen relativamente estables desde hace alrededor de un año y medio. “El juguete está hoy muy accesible”, afirmó, y explicó que los valores están vinculados al dólar: si la cotización se mueve, impacta en los precios del sector.
Benzi reconoció que el Día del Niño es una fecha clave para los comercios, especialmente después de meses de menor actividad. “Necesitamos tener todo el surtido, promociones, cuotas, descuentos, para que la gente cuando salga a comprar tenga esos beneficios", señaló. La expectativa está puesta en las compras del último momento para mejorar el balance de junio y julio.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué está sucediendo con las ventas de juguetes en Rosario? Las ventas para el Día del Niño están por debajo de las expectativas.
¿Quién advirtió sobre la situación de las ventas? Matías Benzi, referente de la Cámara de Jugueterías de Rosario.
¿Cuándo se esperaba un mayor movimiento de ventas? Durante las vacaciones de invierno.
¿Dónde se están realizando estas ventas de juguetes? En Rosario.
¿Por qué las jugueterías están implementando promociones? Para incentivar las compras debido a la baja en el consumo.