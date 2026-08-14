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Viernes gris y con lloviznas en Rosario: cómo seguirá el tiempo

La jornada comenzó con 9,2°C y sensación térmica de 7,2°C; se esperan precipitaciones débiles durante la mañana y una máxima de 14°C.

14/08/2026 | 06:53Redacción Cadena 3 Rosario

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Lluvia en Rosario.

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Rosario amaneció este viernes con 9,2°C, sensación térmica de 7,2°C y lloviznas, en una mañana de cielo cubierto. La humedad alcanza el 89% y el viento sopla del este a 13 km/h. La visibilidad es de 9 kilómetros.

Durante la mañana pueden continuar las lloviznas, aunque se espera que el tiempo mejore hacia la tarde, cuando el cielo seguirá nublado y la temperatura llegará a una máxima de 14°C. Por la noche también se mantendrá el cielo cubierto, sin lluvias importantes previstas.

Para el fin de semana se espera un leve ascenso de las temperaturas. El sábado tendrá una mínima de 11°C y una máxima de 16°C, mientras que el domingo será el día más templado, con registros de 13°C a 18°C. El lunes, en tanto, las marcas estarán entre 10°C y 16°C.

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