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Ruben, tras el empate ante Corinthians: "Si jugamos así en Brasil tenemos gran chance de pasar"

El delantero ingresó en el complemento del 0-0 disputado en el Gigante de Arroyito y aseguró que terminó sin molestias físicas. La serie de Copa Libertadores tendrá su definición en San Pablo.

14/08/2026 | 07:38Redacción Cadena 3 Rosario

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Marco Ruben, jugador de Rosario Central.

FOTO: Marco Ruben, jugador de Rosario Central.

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Marco Ruben volvió a sumar minutos con Rosario Central en el empate 0-0 ante Corinthians por la Copa Libertadores y destacó sus sensaciones después de regresar a la cancha. "En lo físico me sentí muy bien, nada de sensaciones malas y bueno, de acá para adelante a seguir sumando", expresó el delantero canalla.

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El atacante ingresó durante el segundo tiempo en un partido que Central dominó por momentos pero no pudo transformar en victoria. El equipo de Jorge Almirón generó situaciones y mostró una mejor versión, aunque no logró encontrar el gol frente a un Corinthians que resistió y mantuvo el arco en cero.

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"Venimos mostrando mejoría, el equipo está haciendo grandes partidos en estas últimas fechas y hoy fue uno de ellos. Creo que es el camino", analizó Ruben sobre el rendimiento del conjunto rosarino.

De cara a la revancha, el delantero confió en las posibilidades del Canalla para avanzar. "Si jugamos así en Brasil tenemos gran chance de pasar", sostuvo. La serie quedó abierta y se definirá en Brasil, donde Central buscará sellar su clasificación a la próxima instancia de la Copa Libertadores.

Lectura rápida

¿Quién volvió a jugar con Rosario Central?
Marco Ruben volvió a sumar minutos con Rosario Central.

¿Qué resultado tuvo el partido contra Corinthians?
El partido terminó en empate 0-0.

¿Qué destacó Ruben sobre su condición física?
Ruben expresó que se sintió muy bien físicamente y sin malas sensaciones.

¿Quién es el entrenador de Rosario Central?
El entrenador es Jorge Almirón.

¿Dónde se definirá la serie de la Copa Libertadores?
La serie se definirá en Brasil.

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