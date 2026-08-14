Ruben, tras el empate ante Corinthians: "Si jugamos así en Brasil tenemos gran chance de pasar"
El delantero ingresó en el complemento del 0-0 disputado en el Gigante de Arroyito y aseguró que terminó sin molestias físicas. La serie de Copa Libertadores tendrá su definición en San Pablo.
14/08/2026 | 07:38Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Marco Ruben, jugador de Rosario Central.
Marco Ruben volvió a sumar minutos con Rosario Central en el empate 0-0 ante Corinthians por la Copa Libertadores y destacó sus sensaciones después de regresar a la cancha. "En lo físico me sentí muy bien, nada de sensaciones malas y bueno, de acá para adelante a seguir sumando", expresó el delantero canalla.
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El atacante ingresó durante el segundo tiempo en un partido que Central dominó por momentos pero no pudo transformar en victoria. El equipo de Jorge Almirón generó situaciones y mostró una mejor versión, aunque no logró encontrar el gol frente a un Corinthians que resistió y mantuvo el arco en cero.
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Copa Libertadores. Boletín de Calificaciones del empate de Rosario Central ante Corinthians
Por la ida de 8avos de final de la Libertadores, el "Canalla" igualó sin goles ante el "Timao" como local, y Marcelo Lamberti analizó el funcionamiento del equipo de Almirón en Cadena 3 Rosario.
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"Venimos mostrando mejoría, el equipo está haciendo grandes partidos en estas últimas fechas y hoy fue uno de ellos. Creo que es el camino", analizó Ruben sobre el rendimiento del conjunto rosarino.
De cara a la revancha, el delantero confió en las posibilidades del Canalla para avanzar. "Si jugamos así en Brasil tenemos gran chance de pasar", sostuvo. La serie quedó abierta y se definirá en Brasil, donde Central buscará sellar su clasificación a la próxima instancia de la Copa Libertadores.
Lectura rápida
¿Quién volvió a jugar con Rosario Central?
Marco Ruben volvió a sumar minutos con Rosario Central.
¿Qué resultado tuvo el partido contra Corinthians?
El partido terminó en empate 0-0.
¿Qué destacó Ruben sobre su condición física?
Ruben expresó que se sintió muy bien físicamente y sin malas sensaciones.
¿Quién es el entrenador de Rosario Central?
El entrenador es Jorge Almirón.
¿Dónde se definirá la serie de la Copa Libertadores?
La serie se definirá en Brasil.