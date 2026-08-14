Ruben, tras el empate ante Corinthians: "Si jugamos así en Brasil tenemos gran chance de pasar"

Marco Ruben volvió a sumar minutos con Rosario Central en el empate 0-0 ante Corinthians por la Copa Libertadores y destacó sus sensaciones después de regresar a la cancha. "En lo físico me sentí muy bien, nada de sensaciones malas y bueno, de acá para adelante a seguir sumando", expresó el delantero canalla.

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El atacante ingresó durante el segundo tiempo en un partido que Central dominó por momentos pero no pudo transformar en victoria. El equipo de Jorge Almirón generó situaciones y mostró una mejor versión, aunque no logró encontrar el gol frente a un Corinthians que resistió y mantuvo el arco en cero.

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"Venimos mostrando mejoría, el equipo está haciendo grandes partidos en estas últimas fechas y hoy fue uno de ellos. Creo que es el camino", analizó Ruben sobre el rendimiento del conjunto rosarino.

De cara a la revancha, el delantero confió en las posibilidades del Canalla para avanzar. "Si jugamos así en Brasil tenemos gran chance de pasar", sostuvo. La serie quedó abierta y se definirá en Brasil, donde Central buscará sellar su clasificación a la próxima instancia de la Copa Libertadores.