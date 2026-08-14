Emiratos denuncia ataque a petroleros en Ormuz y otros eventos en Oriente Medio

FOTO: Atacan a 2 petroleros de Emiratos en el estrecho de Ormuz y otras noticias de Oriente Medio

Emiratos Árabes Unidos ha responsabilizado a Irán por el ataque con drones contra dos petroleros operados por la empresa estatal mientras navegaban por el estrecho de Ormuz. El gobierno emiratí calificó estos ataques como actos de piratería, destacando que, a pesar de no haber víctimas, el incidente pone de manifiesto los riesgos que enfrentan los buques que transitan por esta vital ruta marítima que conecta el golfo Pérsico con el océano abierto.

Los ataques, que tuvieron lugar el jueves por la noche, afectaron a dos embarcaciones de ADNOC, la compañía estatal de petróleo y gas de Abu Dabi. La empresa informó que, aunque se produjeron daños menores, la situación fue controlada rápidamente y no hubo heridos. La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO) del ejército británico corroboró el ataque, aunque no identificó las embarcaciones como las de ADNOC.

El Ministerio de Exteriores emiratí declaró que estos ataques constituyen una violación grave de los principios de libertad de navegación establecidos por las Naciones Unidas. En un comunicado, el ministerio afirmó: "Atacar el transporte marítimo comercial y utilizar el estrecho de Ormuz como herramienta de coerción económica representa actos de piratería y una amenaza para la estabilidad regional y la seguridad energética mundial". Por su parte, Irán no ha hecho comentarios sobre el incidente.

En otros acontecimientos relacionados con la situación en Oriente Medio, Jared Kushner, yerno del expresidente Donald Trump, tiene programado viajar a la región la próxima semana. Su objetivo es avanzar en las negociaciones para poner fin al conflicto en Gaza, tras la reciente oposición de Israel al acuerdo propuesto por la Casa Blanca. Kushner, junto a otros miembros de la Junta de Paz, visitará Israel antes de dirigirse a El Cairo, donde se han llevado a cabo discusiones sobre el futuro de Gaza.