Ataque con drones rusos deja dos muertos en Ucrania; aumentan las bajas civiles en el conflicto

FOTO: Drones rusos matan a una mujer y a su hijo de 9 años en su casa; suben las bajas civiles en Ucrania

KIEV — Drones rusos atacaron el viernes una vivienda en el norte de Ucrania, causando la muerte de una mujer de 29 años y su hijo de 9, según informaron las autoridades locales. Este ataque se produjo un día después de que Naciones Unidas reportara que julio fue el mes más mortal para la población civil ucraniana desde el comienzo de la invasión por parte de Rusia hace más de cuatro años.

Al menos 437 civiles perdieron la vida y 2.610 resultaron heridos en julio, según la misión de monitoreo de la ONU en Kiev. Este incremento en las bajas civiles coincide con un aumento en la intensidad de los bombardeos rusos en diversas localidades de Ucrania.

Desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero de 2022, se ha documentado la muerte de al menos 16.874 civiles, incluidos 820 niños, y 51.273 heridos, de los cuales 3.126 son menores, según los observadores de derechos humanos de la ONU.

"Este año, el número de civiles muertos y heridos ha aumentado cada mes. Esa tendencia se aceleró bruscamente en julio", afirmó Danielle Bell, jefa de la misión de monitoreo. "La cifra de víctimas civiles en julio fue la más alta que documentamos en un solo mes desde marzo de 2022".

El ataque en la región de Sumy a primera hora del viernes también dejó cuatro heridos, entre ellos el padre y la abuela del niño fallecido, quienes fueron hospitalizados con quemaduras graves, según el jefe de la administración militar regional, Oleh Hryhorov.

En Donetsk, una bomba planeadora rusa demolió seis plantas de un edificio de apartamentos de diez pisos, resultando en una persona muerta y 16 heridos, según informó el presidente Volodymyr Zelenskyy.

Rusia está lanzando alrededor de 220 bombas planeadoras al día contra asentamientos cerca de la línea del frente en el este y sur de Ucrania, señaló Zelenskyy en redes sociales.

Las fuerzas rusas han estado utilizando bombas de gran peso, de aproximadamente 1.300 kilos, además de artillería, misiles y drones, dejando muchos pueblos y aldeas inhabitables. Durante la noche, Rusia atacó 12 regiones ucranianas, causando decenas de heridos, reportó Zelenskyy.

Por su parte, las fuerzas ucranianas han ampliado sus ataques de largo alcance contra infraestructuras rusas, alcanzando el puerto de Ust-Luga, en la región de Leningrado, al norte de Moscú, causando un breve incendio. Este puerto es una importante terminal de exportación de petróleo y gas de Rusia.

Ucrania también lanzó un ataque contra las instalaciones de Wildberries, el mayor minorista online de Rusia, que según Kiev, apoya al ejército ruso.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus defensas antiaéreas interceptaron 553 drones ucranianos en la noche, afectando a 18 regiones, incluida Crimea.

Además, cazas de la OTAN derribaron un dron que ingresó al espacio aéreo de Letonia como resultado de la guerra electromagnética rusa. Se advirtió a los residentes de cinco municipios en Letonia sobre la amenaza y se les pidió buscar refugio.