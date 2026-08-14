Estados Unidos revoca la visa a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente mexicano

CIUDAD DE MÉXICO — El político mexicano Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, informó la noche del jueves que Estados Unidos le ha retirado la visa, uniéndose a otros miembros del partido gobernante Morena que han enfrentado acciones similares por parte de la administración de Donald Trump.

La decisión se produce a menos de cuatro meses de que la Fiscalía de Nueva York iniciara un proceso contra diez funcionarios mexicanos, tanto en activo como retirados, entre ellos el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha sido señalado por su presunta implicación en tráfico de drogas.

El anuncio de la revocación de la visa fue realizado por López Beltrán a través de una carta dirigida a Trump, publicada en su cuenta de Instagram, en la que declaró que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el subsecretario, Christopher Landau, "han ordenado quitarme el permiso para ingresar a Estados Unidos".

"Como es evidente, esta decisión es de carácter político, más bien politiquero y propagandístico, al estilo hitleriano, pues no existe ninguna razón que justifique tan arrogante proceder", expresó el político, quien hasta mayo fue secretario de organización de Morena. Renunció a su cargo para postularse como candidato a diputado federal por el estado de Tabasco.

Además, López Beltrán sostuvo que ni Rubio ni Landau poseen pruebas en su contra relacionadas con algún acto inmoral o delictivo. Afirmó que esta medida es "una burda y perversa canallada de estos funcionarios y otros halcones que no son diplomáticos ni mucho menos políticos".

La embajada de Estados Unidos en México no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre el anuncio de López Beltrán.

En su misiva, el político afirmó que "no me causa ningún problema" la restricción de ingreso a Estados Unidos "en estos tiempos de decadencia, odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza".

Asimismo, solicitó a Trump que aclare si estaba al tanto de esta medida y, de ser así, "¿por qué no destituye a Rubio y Landau así como a quienes son iguales a ellos y le están haciendo daño por estar llenos de resentimientos y actitudes sectarias?".

López Beltrán, conocido como Andy, fue un colaborador cercano de su padre durante la campaña electoral de 2018, gestionando su agenda y relaciones en Morena en la capital mexicana y el Estado de México. Sin embargo, durante gran parte del mandato de su padre (2018-2024), se alejó del partido para dedicarse a una empresa de chocolates. En septiembre de 2024, semanas antes del final del mandato de su padre, fue elegido secretario de organización de Morena, cargo que ocupó hasta mayo.

Otros políticos mexicanos sin visa y procesados

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, también reveló en mayo que Estados Unidos le retiró la visa de turista a ella y su entonces esposo, Carlos Torres Torres. En ese momento, Ávila expresó que desconocía los motivos detrás de la medida.

El alcalde de Nogales, Juan Francisco Gim, y el congresista Mario López Hernández, del partido Verde Ecologista de México, han enfrentado situaciones similares.

Adicionalmente, la Fiscalía de Nueva York ha abierto un proceso judicial contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios mexicanos, acusados de colaborar con el Cártel de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses han solicitado su detención preventiva para extradición, aunque la Fiscalía General de México ha pedido más pruebas para proceder.

Rocha Moya dejó temporalmente su cargo para facilitar la investigación, mientras que el exsecretario de Seguridad del gobierno de Sinaloa, Gerardo Mérida, se entregó a mediados de mayo a las autoridades estadounidenses.

Este proceso ha generado fricciones entre el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y Washington.