La caída de Harold de Inglaterra: ¿un error papal en la conquista normanda?

Un reciente estudio de la Universidad de East Anglia propuso una nueva interpretación sobre la caída de Harold II de Inglaterra en 1066, vinculando su destino a un conflicto papal olvidado. Un fragmento de una carta papal perdida, conservada en los archivos del Vaticano, sugiere que el apoyo de Harold a un papa rival podría haber debilitado su posición ante la invasión normanda.

Los investigadores encontraron que los eventos de la conquista normanda no solo se definieron en el campo de batalla de Hastings, sino que también estuvieron influenciados por decisiones políticas y religiosas tomadas en Roma. El libro "Harold: Warrior King" del historiador Prof. Tom Licence, publicado por Yale University Press, expone estos hallazgos.

Durante la década de 1060, Occidente estuvo marcado por una lucha de poder entre dos papas: Alexander II y Cadalus de Parma, conocido como Honorius II. La investigación sugiere que el apoyo de Inglaterra a uno de estos papas pudo haber influido en la decisión de Alexander II de respaldar la invasión de Guillermo de Normandía.

La elección de Harold de alinearse con el papa equivocado podría haber tenido consecuencias significativas en la política europea de la época. Según Licence, las decisiones que se tomaron a miles de kilómetros de Inglaterra pudieron haber sido tan cruciales como las batallas libradas.

El estudio destaca que la relación de Inglaterra con el papado se deterioró después de que Harold asumiera el trono en enero de 1066. Históricamente, se ha atribuido el apoyo papal a Guillermo a la supuesta falta de legitimidad de Harold, pero los nuevos datos sugieren que existieron motivos políticos detrás de la decisión de Alexander II.

Licence explicó: "La conquista no fue solo una disputa de sucesión, sino parte de un conflicto más amplio que involucró a la iglesia y el futuro de Europa". Este hallazgo también puede ayudar a resolver la pregunta de por qué un papa apoyaría la destitución violenta de un rey ungido.

La influencia de Roma en la conquista normanda resalta la complejidad de las relaciones entre la iglesia y el estado durante la Edad Media. El Prof. David Fergusson de la Universidad de Cambridge y el Prof. Rory Naismith, también de Cambridge, coincidieron en que esta nueva perspectiva sobre la relación entre el papado y la conquista ofrece una comprensión más profunda de los eventos de 1066.