IBM se asocia con OpenAI para impulsar la inteligencia artificial en empresas

IBM anunció el jueves una alianza con OpenAI para llevar los modelos y herramientas de la compañía de inteligencia artificial a un mayor número de clientes empresariales. Esta colaboración abre un nuevo canal para que OpenAI conecte con algunas de las mayores corporaciones del mundo a través del negocio de consultoría global de IBM, en un contexto donde la competencia por el gasto en IA corporativa se intensifica.

Los términos del acuerdo no fueron divulgados, pero se conoce que llega menos de un año después de que IBM anunciara una alianza similar con Anthropic. Ambas empresas se comprometieron a comercializar conjuntamente ofertas de IA y desarrollar soluciones específicas para sectores como servicios financieros, gobierno, telecomunicaciones y retail, según informó IBM.

Bajo este acuerdo, IBM establecerá una práctica dedicada a OpenAI dentro de IBM Consulting y capacitará y certificará a decenas de miles de consultores —principalmente reentrenando a empleados existentes— sobre las tecnologías de OpenAI en los próximos meses, afirmó Mike Healy, socio gerente de IBM Consulting, en una entrevista con TechCrunch.

La capacitación se centrará en Codex de OpenAI, su API, ciberseguridad y credenciales de soluciones consultivas. IBM también formará un grupo de expertos especializados conocidos como "Expertos Desplegados Adelante", quienes recibirán formación a través de la Red de Socios de OpenAI, añadió Healy.

IBM indicó que integrará los últimos modelos de OpenAI, incluidos GPT-5.6, Codex y ChatGPT Work, en IBM Consulting Advantage, su plataforma de IA para consultores, con el objetivo de ayudar a los clientes a implementar IA en sus operaciones comerciales fundamentales.

Esta asociación es la más reciente en el esfuerzo de OpenAI por expandir su negocio empresarial a través de firmas de consultoría y socios tecnológicos, a medida que la competencia entre los desarrolladores de modelos de IA se desplaza desde la creación de modelos más capaces hacia la captura de clientes corporativos y despliegues a gran escala. La empresa ha anunciado anteriormente colaboraciones con firmas de servicios de TI, como Infosys y Tata Consultancy Services, lo que subraya una estrategia de trabajar con grandes integradores de sistemas globales para llevar sus productos de IA a los clientes empresariales.

Para IBM, el acuerdo con OpenAI amplía su gama de asociaciones en el ámbito de la IA, mientras la compañía persigue una estrategia agnóstica a modelos que combina su propia familia de modelos de IA, conocidos como Granite, con ofertas de desarrolladores de terceros. La empresa se ha posicionado cada vez más como un integrador de múltiples modelos de IA a través de su plataforma watsonx y su negocio de consultoría global.

El acuerdo también se da en un momento en que IBM busca acelerar el crecimiento de su negocio de IA tras haber rebajado su pronóstico de ingresos para 2026 el mes pasado, después de resultados trimestrales más débiles de lo esperado. Durante su última llamada de ganancias, el director ejecutivo Arvind Krishna mantuvo que la IA sigue siendo un motor de crecimiento a largo plazo. Afirmó que la adopción de IA estaba complementando, en lugar de reemplazar, la demanda del negocio de mainframes de IBM.

En junio, IBM y OpenAI se asociaron para el programa de socios de ciberseguridad OpenAI Daybreak Cyber. Este nuevo acuerdo expande esa relación al integrar los modelos de IA de OpenAI con IBM Autonomous Security, el servicio de ciberseguridad impulsado por múltiples agentes de la compañía.