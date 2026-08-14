Cristianos en Israel: Fe y solidaridad ante el aumento del acoso y la violencia

FOTO: Los cristianos de Israel se aferran a la fe y a los aliados ante el temor a más acoso

MONTE TABOR, Israel — La hermana Mayela se viste con su hábito y velo negro mientras se dirige al trabajo, sintiendo el peso del temor tras el violento ataque a otra monja en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Ahora, para mayor seguridad, es acompañada por una voluntaria judía.

Los cristianos en Israel, que constituyen menos del 2% de la población, han expresado su preocupación por el acoso que sufren, un fenómeno que ha crecido en medio de la tensión política y social que afecta a la región. "Tengo miedo después de lo que le ocurrió a la hermana", confiesa Mayela, originaria de México y residente intermitente de Jerusalén desde hace más de veinte años. "Antes había más confianza, pero ahora vivimos con la incertidumbre y la esperanza en Dios".

A pesar de su fe y el apoyo de voluntarios, la situación no ha mejorado. Recientemente, un adolescente escupió detrás de ella al pasar junto a un grupo de judíos ultraortodoxos. Aunque el joven argumentó que solo se aclaraba la garganta, la voluntaria lo denunció a las autoridades.

Este tipo de incidentes refleja los desafíos que enfrenta la comunidad cristiana en Israel, especialmente tras el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, que intensificó el conflicto y la polarización en el país. Sin embargo, líderes interreligiosos y estudiosos han señalado una respuesta más efectiva por parte de la policía y del sistema judicial, así como el reciente nombramiento de un enviado del gobierno para atender las preocupaciones de la comunidad cristiana ortodoxa.

En el norte de Israel, muchos cristianos sienten que el Estado no les brinda suficiente protección contra la delincuencia, alegando discriminación por no ser judíos. A pesar de estos temores, grupos católicos participaron en una reciente peregrinación al monte Tabor, un sitio sagrado donde, según los Evangelios, Jesús se transfiguró junto a los profetas Moisés y Elías.

"En un mundo donde la oscuridad llena los corazones, debemos difundir la luz de Dios", afirmó la hermana Muna, quien guiaba a un grupo de jóvenes durante la peregrinación.

La coexistencia en Tierra Santa es vista como un deber moral por muchos cristianos y judíos, quienes comparten historias de persecución religiosa. "No quiero que los cristianos tengan miedo de salir de sus casas en Jerusalén", subrayó Yisca Harani, educadora y activista judía. "He vivido esto en mi historia judía durante 2000 años y no permitiré que eso ocurra".

Las tensiones son evidentes en la Ciudad Vieja, donde judíos, musulmanes y cristianos coexisten en un espacio sagrado. "Si caminas con tu hábito, eventualmente te escupirán cerca", comentó el sacerdote Alberto Pari, quien promueve el diálogo interreligioso. "No se debe generalizar, ya que eso alimenta el antisemitismo".

El Centro de Datos sobre Libertad Religiosa ha registrado un aumento de casi tres veces en los incidentes de acoso hacia cristianos en Jerusalén en los últimos cuatro años, con aproximadamente un incidente diario, principalmente perpetrado por nacionalistas religiosos judíos.

Un judío de un asentamiento en Cisjordania fue acusado formalmente por el ataque a la monja en abril, mientras que la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa espera acciones judiciales efectivas. Entre quienes han ofrecido apoyo a los líderes católicos está el embajador George Deek, el nuevo enviado israelí para fortalecer la relación con la comunidad cristiana. "Cada incidente contra cristianos es inmoral y debe ser procesado", declaró Deek. "Queremos que Israel sea un lugar donde los cristianos no solo sobrevivan, sino que también prosperen".

Otros incidentes recientes han llamado la atención mundial, como la destrucción de un crucifijo y la profanación de una estatua de la Virgen María por soldados israelíes, quienes enfrentaron consecuencias legales. La mayoría de los israelíes consideran inaceptable el acoso, aunque los nacionalistas religiosos jóvenes siguen siendo una preocupación, según John Munayer del Rossing Center for Education and Dialogue.

La situación también está marcada por el conflicto israelí-palestino, ya que la mayoría de los cristianos en Israel y Cisjordania son palestinos. En Taybeh, el último pueblo completamente cristiano de Cisjordania, los colonos judíos han atacado propiedades, lo que genera miedo entre sus habitantes. "Los colonos vienen y van todos los días", indicó el sacerdote Bashar Fawadleh.

A pesar de las dificultades, la resiliencia de los cristianos se evidenció en la reciente celebración de la fiesta de la Transfiguración en el monte Tabor. "Es difícil mantener nuestra identidad cristiana en Oriente Medio, pero es lo más importante", expresó John Akleh, un joven de 20 años que participó en la peregrinación. "Haremos sacrificios, pero algo cambiará en esta tierra", agregó el cura Fadi Shallufi durante la misa en la cima.

Los periodistas de The Associated Press Ibrahim Hazboun y Moshe Edri contribuyeron a este despacho.