En vivo

Juntos

Fernando Genesir

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

Liberan a un misionero estadounidense que estuvo cautivo en Níger durante nueve meses

Un misionero estadounidense fue liberado tras haber estado secuestrado en Níger desde octubre del año pasado. La organización SIM International confirmó que se encuentra en buen estado de salud y pronto se reunirá con su familia.

14/08/2026 | 05:29Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Cadena 3 Noticias

FOTO: Cadena 3 Noticias

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

NIAMEY, Níger (AP) — Un misionero estadounidense que había sido secuestrado en Níger en octubre ha sido liberado, según lo informó su organización el viernes. Kevin Rideout "se encuentra en buen estado de salud bajo el cuidado de funcionarios de Estados Unidos", señaló SIM International en un comunicado.

La organización añadió que el misionero pronto se reunirá con su familia, lo que representa un alivio para sus seres queridos tras varios meses de incertidumbre. La liberación de Rideout se produce después de un prolongado período de cautiverio que generó preocupación tanto en su país como en la comunidad misionera.

Lectura rápida

¿Quién fue liberado?
Kevin Rideout, un misionero estadounidense, fue liberado tras estar secuestrado.

¿Cuánto tiempo estuvo cautivo?
Estuvo en cautiverio durante nueve meses desde octubre del año pasado.

¿Qué dice su organización?
SIM International confirmó su liberación y que se encuentra en buen estado de salud.

¿Dónde fue secuestrado?
Fue secuestrado en Níger, un país de África Occidental.

¿Qué sucederá ahora?
Rideout se reunirá con su familia pronto tras su liberación.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf