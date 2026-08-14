Liberan a un misionero estadounidense que estuvo cautivo en Níger durante nueve meses

NIAMEY, Níger (AP) — Un misionero estadounidense que había sido secuestrado en Níger en octubre ha sido liberado, según lo informó su organización el viernes. Kevin Rideout "se encuentra en buen estado de salud bajo el cuidado de funcionarios de Estados Unidos", señaló SIM International en un comunicado.

La organización añadió que el misionero pronto se reunirá con su familia, lo que representa un alivio para sus seres queridos tras varios meses de incertidumbre. La liberación de Rideout se produce después de un prolongado período de cautiverio que generó preocupación tanto en su país como en la comunidad misionera.