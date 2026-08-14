Liberan a un misionero estadounidense que estuvo cautivo en Níger durante nueve meses
Un misionero estadounidense fue liberado tras haber estado secuestrado en Níger desde octubre del año pasado. La organización SIM International confirmó que se encuentra en buen estado de salud y pronto se reunirá con su familia.
FOTO: Cadena 3 Noticias
NIAMEY, Níger (AP) — Un misionero estadounidense que había sido secuestrado en Níger en octubre ha sido liberado, según lo informó su organización el viernes. Kevin Rideout "se encuentra en buen estado de salud bajo el cuidado de funcionarios de Estados Unidos", señaló SIM International en un comunicado.
La organización añadió que el misionero pronto se reunirá con su familia, lo que representa un alivio para sus seres queridos tras varios meses de incertidumbre. La liberación de Rideout se produce después de un prolongado período de cautiverio que generó preocupación tanto en su país como en la comunidad misionera.
Lectura rápida
¿Quién fue liberado?
Kevin Rideout, un misionero estadounidense, fue liberado tras estar secuestrado.
¿Cuánto tiempo estuvo cautivo?
Estuvo en cautiverio durante nueve meses desde octubre del año pasado.
¿Qué dice su organización?
SIM International confirmó su liberación y que se encuentra en buen estado de salud.
¿Dónde fue secuestrado?
Fue secuestrado en Níger, un país de África Occidental.
¿Qué sucederá ahora?
Rideout se reunirá con su familia pronto tras su liberación.
[Fuente: AP]