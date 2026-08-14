Atenti, que aparece una propuesta para los morosos

Por Adrián Simioni

Hay un serio problema de un montón de familias en Argentina que están endeudadas. Venían acostumbradas a usar muchas de ellas la tarjeta del súper, aparecieron las fintech, donde con solo apretar un botoncito obtenías crédito, y quedaron agarradas en la estrepitosa suba de tasas de fines del año pasado, en el momento de las elecciones, que todavía dura. Después han bajado, pero siguen altas, y se armó una bola de nieve donde muchas personas tienen problemas.

Muchos de esos créditos no son de montos extraordinarios —el promedio es de un millón y medio de pesos—, pero son un problema para muchísima gente que tiene otras consecuencias. Si quedás registrado como incobrable por un banco, quedás atrapado en otro banco también; si tenías otro crédito y lo tenías normal, igual estás en esa categoría. Querés hacer un contrato de alquiler, la inmobiliaria se fija y figuras como incobrable. Esto tiene múltiples problemas.

Existe una diferencia entre lo que han dicho los bancos y las fintechs, las billeteras virtuales y las casas de electrodomésticos, por ejemplo: son estas últimas las que tienen la mayor proporción de deudores incumplidores. Hay mucho debate, porque no es lo mismo alguien que se endeudó en el súper que alguien que se endeudó para irse de vacaciones, empezó a pagar a plazos y se le armó la bola de nieve. Los deudores cumplidores dicen: "¿Por qué yo voy a pagar las consecuencias de los que no cumplieron?". Y ni hablar de los que no se endeudaron. ¿Qué hacés? ¿Le hacemos pagar al Estado, al Gobierno Nacional con los impuestos, o al Banco Central con algún tipo de emisión de dinero para que se ponga plata de algún lado? ¿Se lo hacemos pagar a los bancos, que se fueron de mambo con las tasas que aplicaron? Son tasas que no tienen nada que ver con la inflación ni con lo que pagan de plazo fijo. La tasa de un préstamo personal hoy está alrededor del 60%, mientras que un plazo fijo ronda el 20%. ¿Cómo puede ser semejante descalce?

Esto implica un problema político, porque hay gente que la está pasando mal y tiene que resolver eso. Impacta en encuestas, en malestar social, en incertidumbre política y en menos crédito. También es un problema económico: si mandás a 5 millones de personas al Veraz, sacás a un montón de gente de la posibilidad de adquirir un electrodoméstico en los meses venideros y la dejás fuera del sistema de crédito. Además, las tasas no bajan porque seguimos con niveles altísimos: cuando hay incobrabilidad, las tasas tienden a aumentar porque hay una percepción de mayor riesgo, lo que demora la reactivación de la economía.

Por su parte, el Gobierno ha dicho que es un tema entre privados y que no pueden intervenir con plata de los que no se endeudaron para resolver el problema de los que sí lo hicieron. Es cierto eso, pero por otro lado tenés este escenario.

En este contexto, Martín Redrado, expresidente del Banco Central que conoce muy bien el sector y tiene mucho vínculo con los bancos, salió con una propuesta intermedia que no implica ningún costo para el Banco Central ni para el Gobierno, pero que puede ayudar.

¿En qué consistiría esto? Plantea tomar una medida transitoria, por ejemplo de acá a fin de año, para crear un ambiente en el que los bancos puedan renegociar con los deudores su situación, reacomodar las cuotas y achicar la bola de nieve. Consistiría en suspender la calificación automática que hace el Banco Central de los deudores —que los va pasando de categoría 1 a la 5, donde ya sos incobrable— para que no caiga ese mote sobre el deudor y darle un plazo para renegociar.

¿Por qué? Porque si estás en categoría incobrable con alguna entidad del sistema financiero, quedás como incobrable para todas las demás, obligándolas a pasar a pérdida sus balances. Preservar y dar la posibilidad a los bancos genera un incentivo, ya que no tienen que anotar como pérdida esos créditos. Se le da un incentivo a los bancos, un plazo y una ayuda a la gente para que renegocie sus deudas.

Esta sería una medida absolutamente transitoria y es una de las pocas alternativas escuchadas hasta ahora que no implica pasarle el muerto a alguien que no tiene nada que ver, garantizando no salvar a los bancos ni a las fintechs que hicieron un negocio monstruoso con esas tasas y que ahora no pueden cobrar. Si todos pusiéramos plata, no solamente salvaríamos a los deudores, sino también a los bancos de créditos que, en definitiva, fueron mal otorgados.