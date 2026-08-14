Tiene 58 años, es odontóloga y correrá 100 kilómetros por los Alpes en una ultramaratón

FOTO: Myriam Graciela Hollola comenzó a correr a los 48 años y se prepara para representar a Salta.

FOTO: Myriam Graciela Hollola comenzó a correr a los 48 años y se prepara para representar a Salta.

Myriam Graciela Hollola tiene 58 años, es odontóloga, trabaja en su consultorio y desde hace una década encontró en el running una pasión que la llevó mucho más lejos de lo que imaginaba.

El próximo 28 de agosto afrontará uno de los mayores desafíos de su carrera deportiva: recorrer 101 kilómetros por los Alpes, en una de las pruebas de ultratrail más reconocidas del mundo, que atraviesa territorios de Francia, Italia y Suiza.

La salteña fue seleccionada para participar de la UTMB, una competencia considerada como una de las grandes citas internacionales del trail running. Para llegar a la línea de largada tuvo que sumar puntos clasificatorios, atravesar el proceso de selección y finalmente quedar entre los corredores elegidos.

La prueba tendrá un límite de 26 horas y 30 minutos para completar el recorrido.

De una caminata para llorar a las carreras de montaña

La historia deportiva de Myriam comenzó hace unos diez años, después de una experiencia personal que la llevó a cambiar su rutina.

Tras la muerte de su padre, cuando ella ya había superado los 40 años, comenzó a salir a caminar por una ciclovía cercana a su casa. Era una manera de estar sola y atravesar el duelo.

“Me iba a caminar y poder hacer ahí mi llanto solita”, contó.

En esas caminatas veía pasar a personas que corrían. Con el tiempo, comenzó a trotar y aquella actividad que había empezado como una forma de sobrellevar un momento doloroso terminó transformándose en una nueva pasión.

Primero fueron cinco kilómetros por las calles de Salta. Después llegó su primera carrera de montaña, de 10 kilómetros.

Ese día descubrió el trail running.

“Me enamoré de los cerros, de correr en los terrenos anfractuosos, cruzar ríos”, relató.

A partir de entonces comenzó a proponerse nuevos desafíos. Pasó de los 10 kilómetros a los 21, luego a las maratones de montaña y finalmente se volcó a las pruebas de ultradistancia.

“Me decían que ya estaba grande”

El camino no estuvo exento de cuestionamientos. Miriam comenzó a competir después de los 45 años y, a medida que aumentaba las distancias, recibió advertencias de quienes consideraban que estaba asumiendo riesgos innecesarios.

Ella decidió responder con entrenamiento y preparación.

“Nunca hice eco a lo que me decían: ‘vos ya estás grande, no te arriesgues’. Yo voy a entrenar para que no me pase eso”, explicó.

Su rutina incluye gimnasio, pesas, entrenamiento funcional, técnica de running, flexibilidad y sesiones de carrera tanto en terrenos llanos como en la montaña.

Los cerros forman parte de su preparación especialmente los jueves y sábados.

Una odontóloga que divide sus días entre el consultorio y la montaña

El desafío deportivo no significó abandonar su profesión.

Hollola continúa trabajando como odontóloga y organiza sus jornadas para poder combinar el entrenamiento con la atención de sus pacientes.

Por las mañanas realiza parte de su preparación física y por la tarde se dedica al consultorio.

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Según contó, suele llegar cerca de las 16, después de entrenar y prepararse, para comenzar su jornada laboral.

Esa combinación le permite sostener una rutina exigente que requiere disciplina tanto para la actividad física como para la alimentación y el descanso.

La competencia que afrontará el 28 de agosto representa un salto importante respecto de sus experiencias anteriores.

Hollola ya participó en distintas carreras de larga distancia en Argentina y también tuvo experiencias internacionales, entre ellas en Brasil. Sin embargo, nunca compitió en los terrenos europeos que encontrará en la UTMB.

El recorrido atraviesa algunos de los paisajes más emblemáticos de los Alpes y pasa por Francia, Italia y Suiza.

Para una corredora de montaña, llegar a esa línea de largada representa un logro en sí mismo: la participación requiere cumplir un sistema de clasificación y posteriormente superar un sorteo.

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Cuando recibió el correo que le confirmó que había sido seleccionada, describió el momento como “maravilloso”.

Ahora afrontará la carrera con el número 5163 y competirá en la categoría de 55 a 59 años.

“Todo es posible cuando tenés un sueño”

Miriam sabe que el desafío también implica un esfuerzo económico importante. Los costos de una competencia internacional la llevaron incluso a recurrir a préstamos para poder concretar el viaje y la participación.

Pero asegura que las dificultades no modificaron su objetivo.

“Todo es posible cuando vos tenés un sueño en mente, una pasión, un objetivo”, sostuvo.

Para ella, las carreras de montaña tienen además una similitud con la vida: hay momentos de esfuerzo, cansancio, frustración y dudas, pero también satisfacción cuando se logra superar cada obstáculo.

“Así como en la vida tenés cosas que tenés que enfrentar, y tenés ganas y pasión, todo se sale”, reflexionó.

A los 58 años, la odontóloga salteña se prepara para recorrer 101 kilómetros por los Alpes. Diez años después de aquella primera carrera de cinco kilómetros, aquella mujer que había comenzado a correr para atravesar un duelo ahora está a punto de cumplir uno de los grandes sueños de su vida deportiva.

Entrevista de Guillermo López y Elisa Zamora.