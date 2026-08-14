Qué es “farmear aura” y por qué la expresión se volvió viral en TikTok

La frase se popularizó entre adolescentes y jóvenes y ya aparece en videos, memes y transmisiones. Su significado combina la cultura de los videojuegos con una forma irónica de medir el carisma, la seguridad y el estilo de una persona.

“Farmear aura” significa hacer algo para parecer más interesante, seguro, elegante o impresionante ante los demás. La expresión se utiliza principalmente en TikTok, Instagram, X y plataformas de streaming para destacar acciones que aumentan simbólicamente el carisma o la presencia de una persona.

Quien logra una acción sorprendente y actúa como si fuera algo cotidiano puede recibir “+1000 puntos de aura”. Por el contrario, protagonizar una situación incómoda, exagerar una pose o intentar llamar demasiado la atención puede provocar una pérdida imaginaria de puntos.

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FOTO: Farmear aura 2

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¿Qué significa “farmear aura”?

La palabra “farmear” proviene del inglés farming y pertenece al vocabulario de los videojuegos. Describe la repetición de determinadas acciones para conseguir recursos, experiencia, monedas u objetos.

En este caso, lo que se busca acumular es “aura”: una puntuación ficticia que representa el nivel de carisma, confianza, estilo o presencia de una persona. Por eso, “farmear aura” podría traducirse como “acumular carisma” o “ganar puntos por verse genial”.

La expresión no está relacionada con el significado espiritual de aura. En el lenguaje de las redes sociales, el término se refiere al “factor cool” o a la capacidad de alguien para llamar la atención sin demostrar demasiado esfuerzo. Así lo recogen diccionarios como Merriam-Webster y Dictionary.com.

Ejemplos de “farmear aura”

Un futbolista que convierte un gol espectacular y lo celebra con absoluta tranquilidad está “farmeando aura”. También puede hacerlo alguien que atrapa un objeto antes de que caiga sin siquiera mirarlo o que entra a un lugar con una actitud digna de una escena cinematográfica.

En Argentina, las imágenes de Lionel Messi caminando con serenidad antes de ingresar a la cancha son utilizadas en redes como ejemplo de una persona con “mucha aura”.

Sin embargo, existe una condición fundamental: la acción debe parecer natural. Cuando alguien fuerza demasiado una pose, prepara una escena únicamente para grabarla o se muestra excesivamente pendiente de la reacción del público, el resultado puede considerarse incómodo o cringe.

¿“Farmear aura” es un elogio o una burla?

Puede tener ambos sentidos. Todo depende del contexto y del tono.

Cuando una persona realiza algo admirable con naturalidad, decir que está “farmeando aura” funciona como un elogio. Pero si se nota que intenta parecer interesante de manera forzada, la frase puede utilizarse para burlarse de ella.

En otras palabras, tener aura implica transmitir seguridad sin esfuerzo. Intentar conseguirla de una manera demasiado evidente puede producir exactamente el efecto contrario.