Mansión de Pilar: la causa que investiga a Toviggino vuelve al juez cercano a Chiqui Tapia

La causa por el presunto lavado de dinero detrás de la compra de una millonaria mansión en Pilar, atribuida al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, volverá al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

La decisión fue tomada este viernes por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky. El camarista Alejandro Slokar votó en disidencia y sostuvo que el expediente debía permanecer en el fuero Penal Económico.

El conflicto se había originado entre el juzgado de Campana y el Tribunal Penal Económico 10, actualmente a cargo de Verónica Satraccia. Hasta este viernes, la investigación permanecía en ese último tribunal.

Por qué Casación envió la causa a Campana

Los jueces que resolvieron la cuestión de competencia consideraron que el delito de lavado de dinero corresponde al fuero federal y no al Penal Económico, cuya competencia específica no abarcaría ese tipo de maniobras.

En rigor, Casación ordenó a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín que tome conocimiento de la resolución y remita el expediente al juzgado federal criminal y correccional que corresponda dentro de su jurisdicción. Se trata, en este caso, del juzgado de Campana de González Charvay.

La decisión todavía puede ser apelada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El fiscal de Casación, Mario Villar, había solicitado que la investigación continuara en el fuero Penal Económico.

El pedido de los presuntos testaferros de Toviggino

El regreso del expediente a Campana había sido solicitado por los dos principales investigados: Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada que figura como propietaria de la mansión.

La propiedad está ubicada en Pilar, tiene una superficie de unos 105.000 metros cuadrados, helipuerto y un galpón en el que fueron encontrados 54 vehículos de alta gama y de colección.

La Justicia investiga si Pantano y Conte actuaron como presuntos testaferros de Toviggino, debido a que no tendrían capacidad económica para justificar la adquisición y el mantenimiento de los bienes investigados.

Durante los procedimientos también fueron encontrados elementos vinculados al tesorero de la AFA. Además, Pantano tenía una tarjeta corporativa de la asociación que habría utilizado para pagar los telepases de los vehículos.

La hipótesis de la investigación es que parte del dinero utilizado para adquirir la propiedad y los bienes podría haber tenido un origen ilícito.

La relación con la AFA, bajo la lupa

La resolución vuelve a poner el expediente en manos de González Charvay, un juez cuya actuación en causas vinculadas con la AFA ya había generado atención.

Cuando estuvo al frente de la investigación, el magistrado ordenó allanamientos en la sede de la AFA en la Ciudad de Buenos Aires y en el predio de Ezeiza.

También dispuso un peritaje contable sobre los fondos de la entidad para determinar si existieron desvíos de dinero que pudieran haber sido utilizados para adquirir la mansión, una de las hipótesis que analiza la Justicia.

Además, González Charvay ha reclamado que lleguen a su juzgado otros expedientes relacionados con la AFA y su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, entre ellos investigaciones vinculadas con el manejo de fondos en el exterior.

Otro elemento que aparece en el trasfondo del conflicto es el proyecto de la AFA para trasladar su sede a Pilar, donde se encuentra la propiedad investigada.

El recorrido de la causa

La investigación comenzó en diciembre del año pasado y ya pasó por cuatro magistrados.

Inicialmente estuvo a cargo del juez federal Daniel Rafecas, de los tribunales de Comodoro Py. Luego pasó al fuero Penal Económico, donde intervino el juez Marcelo Aguinsky, antes de llegar al juzgado de González Charvay.

En una etapa posterior, el expediente volvió al fuero Penal Económico y quedó en manos de Verónica Satraccia. La discusión sobre qué tribunal debía continuar con la investigación llegó finalmente a la Cámara Federal de Casación Penal.

Esta semana, durante una audiencia, el fiscal Mario Villar había defendido la permanencia del expediente en el fuero Penal Económico, mientras que las defensas de Pantano y Conte reclamaron que regresara a Campana.

Recusaciones contra los jueces de Casación

Antes de que se resolviera la cuestión de competencia, Barroetaveña y Borinsky habían sido recusados.

Barroetaveña fue cuestionado por la exdiputada nacional Elisa Carrió y por el empresario Guillermo Tofoni. Este último había sido presidente del Tribunal de Ética de la AFA hasta diciembre pasado.

Tofoni también había pedido apartar a Borinsky por considerar que había dictado resoluciones contradictorias dentro del expediente.

Los planteos fueron rechazados debido a que quienes promovieron las recusaciones no son partes de la causa.

Con la decisión de Casación, el expediente regresará al juzgado federal de Campana. Será la cuarta vez que González Charvay quede al frente de una investigación que busca determinar quién está detrás de la millonaria propiedad de Pilar y cuál fue el origen de los fondos utilizados para adquirirla y mantenerla.