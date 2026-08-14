Fin de semana largo en Córdoba y el país: qué día sube la temperatura y cuándo vuelven las lluvias

FOTO: in de semana largo en Córdoba y el país: cuándo sube la temperatura.

El fin de semana largo de agosto tendrá cambios marcados en el tiempo en buena parte de la Argentina. En Córdoba, después de varios días fríos y húmedos, se espera una mejora temporaria durante el sábado y el domingo, con un repunte de las temperaturas. Sin embargo, el alivio durará poco: el lunes feriado volvería el frío y se esperan lluvias.

El escenario también será diferente según la región del país, con condiciones invernales que continuarán en distintas provincias y precipitaciones previstas en algunos sectores.

Córdoba: dos días de alivio antes del regreso de la lluvia

Este viernes 14 de agosto continúa el tiempo frío, húmedo y mayormente nublado en Córdoba. En la capital provincial, la temperatura se moverá entre los 8 y los 13 grados.

La situación comenzará a mejorar el sábado 15, con cielo parcialmente nublado y una temperatura máxima cercana a los 16 grados.

El domingo 16 será la jornada más agradable del finde largo. Se espera una máxima de alrededor de 18 grados, con nubosidad variable y algunos momentos de sol.

Pero el cambio será transitorio. El lunes 17, feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, volverá el ambiente frío y aumentará la inestabilidad. El pronóstico anticipa lluvias débiles, cielo cubierto y una máxima cercana a los 13 grados.

Las precipitaciones podrían continuar durante el martes, por lo que el regreso a la actividad laboral estaría acompañado por tiempo inestable en distintos puntos de la provincia.

Qué se espera en el resto del país

El panorama será heterogéneo en las distintas regiones argentinas.

En Buenos Aires y el área metropolitana, el frío continuará durante el fin de semana, con temperaturas bajas y períodos de nubosidad. El escenario será más inestable hacia el comienzo de la semana.

En el centro del país, las bajas temperaturas seguirán siendo protagonistas, con posibilidad de lluvias en algunos sectores. El ingreso de aire frío también favorecerá la presencia de heladas en distintas zonas de la región Pampeana.

En Cuyo y el oeste del país, el invierno se hará sentir con mayor intensidad. Hay sectores cordilleranos donde las condiciones pueden incluir nevadas y fuertes vientos, especialmente en zonas de montaña.

En tanto, en el noroeste argentino también se mantiene el frío, con posibilidad de precipitaciones y nevadas en áreas cordilleranas y precordilleranas.

En el Litoral y el noreste, el escenario será más húmedo y con mayor posibilidad de precipitaciones en determinados sectores. El pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional prevé, además, una tendencia a lluvias superiores a las normales durante este período en sectores del centro y norte del país.

Así, el fin de semana largo tendrá un comportamiento cambiante: Córdoba y buena parte del centro argentino tendrán una mejora temporaria durante el sábado y el domingo, mientras que el lunes marcará un nuevo giro hacia condiciones más frías e inestables.