Murió el peatón atropellado por un colectivo en pleno centro de Córdoba

FOTO: Un colectivo atropelló a un hombre de 70 años en pleno Centro de Córdoba.

FOTO: Un colectivo atropelló a un hombre de 70 años en pleno Centro de Córdoba.

FOTO: Un colectivo atropelló a un hombre de 70 años en pleno Centro de Córdoba.

El hombre de 70 años que había sido atropellado por un colectivo urbano en pleno centro de Córdoba murió este viernes en el Hospital de Urgencias, donde permanecía internado desde el jueves.

La víctima fue identificada como Salomón Wainberg. El accidente ocurrió en la intersección de bulevar Chacabuco y bulevar Presidente Arturo Illia, una zona de intenso tránsito de la ciudad.

Por causas que todavía se investigan, Wainberg fue embestido por una unidad de la línea 28 de Tamse mientras cruzaba la calle por la senda peatonal.

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El peatón sufrió un grave traumatismo de cráneo

Tras el impacto, el hombre fue asistido en el lugar por personal del servicio de emergencias 107 y trasladado al Hospital de Urgencias.

De acuerdo con el parte médico difundido luego del siniestro, había sufrido un traumatismo de cráneo grave, acompañado por un importante edema cerebral.

A pesar de que no presentaba lesiones externas visibles, su estado de salud era crítico y permaneció internado bajo atención médica.

Finalmente, este viernes se confirmó su fallecimiento como consecuencia de las graves heridas sufridas.

Investigan cómo ocurrió el accidente

El siniestro ocurrió el jueves y la investigación continúa para establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el atropello.

La Justicia deberá determinar cómo se produjo el impacto entre el colectivo y el peatón y reconstruir qué ocurrió en la esquina de Chacabuco e Illia al momento del accidente.

El caso vuelve a poner bajo investigación un siniestro vial ocurrido en una de las intersecciones más transitadas del centro de Córdoba.

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Informe de Gonzalo Carrasquera y Celeste Benecchi.